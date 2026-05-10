- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
732
Прибыльных трейдов:
570 (77.86%)
Убыточных трейдов:
162 (22.13%)
Лучший трейд:
85.49 EUR
Худший трейд:
-55.73 EUR
Общая прибыль:
2 289.44 EUR (33 513 pips)
Общий убыток:
-1 186.12 EUR (14 568 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (167.10 EUR)
Макс. прибыль в серии:
167.10 EUR (46)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
73.74%
Макс. загрузка депозита:
45.46%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
10.65
Длинных трейдов:
471 (64.34%)
Коротких трейдов:
261 (35.66%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
1.51 EUR
Средняя прибыль:
4.02 EUR
Средний убыток:
-7.32 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-33.06 EUR)
Макс. убыток в серии:
-87.51 EUR (2)
Прирост в месяц:
3.32%
Годовой прогноз:
40.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 EUR
Максимальная:
103.56 EUR (7.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.51% (80.43 EUR)
По эквити:
9.81% (521.17 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|180
|USDCHF
|102
|EURAUD
|83
|EURUSD
|46
|USDCAD
|46
|GBPAUD
|46
|EURGBP
|43
|AUDUSD
|42
|AUDCAD
|28
|EURCAD
|21
|GBPCAD
|16
|GBPCHF
|11
|AUDNZD
|11
|AUDJPY
|10
|AUDCHF
|10
|CADCHF
|7
|GBPJPY
|6
|EURCHF
|5
|CHFJPY
|5
|CADJPY
|5
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|2
|EURNZD
|1
|NZDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|140
|USDCHF
|221
|EURAUD
|242
|EURUSD
|113
|USDCAD
|65
|GBPAUD
|49
|EURGBP
|83
|AUDUSD
|12
|AUDCAD
|45
|EURCAD
|38
|GBPCAD
|40
|GBPCHF
|16
|AUDNZD
|23
|AUDJPY
|18
|AUDCHF
|23
|CADCHF
|28
|GBPJPY
|59
|EURCHF
|6
|CHFJPY
|0
|CADJPY
|14
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|12
|EURNZD
|4
|NZDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|2.3K
|USDCHF
|1.8K
|EURAUD
|4.5K
|EURUSD
|1.6K
|USDCAD
|1.4K
|GBPAUD
|959
|EURGBP
|975
|AUDUSD
|316
|AUDCAD
|1.1K
|EURCAD
|418
|GBPCAD
|740
|GBPCHF
|145
|AUDNZD
|350
|AUDJPY
|97
|AUDCHF
|-197
|CADCHF
|286
|GBPJPY
|1.5K
|EURCHF
|72
|CHFJPY
|58
|CADJPY
|251
|NZDUSD
|58
|USDJPY
|209
|EURNZD
|86
|NZDCAD
|19
|NZDJPY
|21
|EURJPY
|25
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +85.49 EUR
Худший трейд: -56 EUR
Макс. серия выигрышей: 46
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +167.10 EUR
Макс. убыток в серии: -33.06 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 18
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.26 × 5183
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
VantageFXInternational-Live
|0.35 × 26
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FPMarketsLLC-Live
|0.86 × 7
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.01 × 220
|
PrimeCodex-MT5
|1.08 × 458
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
FOREX.comCA-Live 532
|2.55 × 53
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|2.58 × 12
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.00 × 25
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
еще 20...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Profile Darwinex: "FrankoScalp" + "Breakthrough Strategy" + "Good Monday" + "GridMartin Conqueror" + "News Trade EA" + "Friday Monday" + "Trust EA" + "Close by percentage".
⭐️ The Best Offer: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768696
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
3.1K
EUR
EUR
16
100%
732
77%
74%
1.93
1.51
EUR
EUR
10%
1:200