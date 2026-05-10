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Konstantin Kulikov

Profile Darwinex

Konstantin Kulikov
Konstantin Kulikov

Konstantin Kulikov

4.1 (271)
💎 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 💎
🔹 Автозапуск терминалов при перезагрузке VPS: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/736913
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Надежность
16 недель
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прирост с 2026 30%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
732
Прибыльных трейдов:
570 (77.86%)
Убыточных трейдов:
162 (22.13%)
Лучший трейд:
85.49 EUR
Худший трейд:
-55.73 EUR
Общая прибыль:
2 289.44 EUR (33 513 pips)
Общий убыток:
-1 186.12 EUR (14 568 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (167.10 EUR)
Макс. прибыль в серии:
167.10 EUR (46)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
73.74%
Макс. загрузка депозита:
45.46%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
10.65
Длинных трейдов:
471 (64.34%)
Коротких трейдов:
261 (35.66%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
1.51 EUR
Средняя прибыль:
4.02 EUR
Средний убыток:
-7.32 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-33.06 EUR)
Макс. убыток в серии:
-87.51 EUR (2)
Прирост в месяц:
3.32%
Годовой прогноз:
40.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 EUR
Максимальная:
103.56 EUR (7.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.51% (80.43 EUR)
По эквити:
9.81% (521.17 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 180
USDCHF 102
EURAUD 83
EURUSD 46
USDCAD 46
GBPAUD 46
EURGBP 43
AUDUSD 42
AUDCAD 28
EURCAD 21
GBPCAD 16
GBPCHF 11
AUDNZD 11
AUDJPY 10
AUDCHF 10
CADCHF 7
GBPJPY 6
EURCHF 5
CHFJPY 5
CADJPY 5
NZDUSD 3
USDJPY 2
EURNZD 1
NZDCAD 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 140
USDCHF 221
EURAUD 242
EURUSD 113
USDCAD 65
GBPAUD 49
EURGBP 83
AUDUSD 12
AUDCAD 45
EURCAD 38
GBPCAD 40
GBPCHF 16
AUDNZD 23
AUDJPY 18
AUDCHF 23
CADCHF 28
GBPJPY 59
EURCHF 6
CHFJPY 0
CADJPY 14
NZDUSD 5
USDJPY 12
EURNZD 4
NZDCAD 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 2.3K
USDCHF 1.8K
EURAUD 4.5K
EURUSD 1.6K
USDCAD 1.4K
GBPAUD 959
EURGBP 975
AUDUSD 316
AUDCAD 1.1K
EURCAD 418
GBPCAD 740
GBPCHF 145
AUDNZD 350
AUDJPY 97
AUDCHF -197
CADCHF 286
GBPJPY 1.5K
EURCHF 72
CHFJPY 58
CADJPY 251
NZDUSD 58
USDJPY 209
EURNZD 86
NZDCAD 19
NZDJPY 21
EURJPY 25
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +85.49 EUR
Худший трейд: -56 EUR
Макс. серия выигрышей: 46
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +167.10 EUR
Макс. убыток в серии: -33.06 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 18
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.26 × 5183
CapitalPointTrading-MT5-4
0.30 × 10
VantageFXInternational-Live
0.35 × 26
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FPMarketsLLC-Live
0.86 × 7
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.01 × 220
PrimeCodex-MT5
1.08 × 458
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
FOREX.comCA-Live 532
2.55 × 53
EBCFinancialGroupKY-Live01
2.58 × 12
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.00 × 25
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
еще 20...
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Profile Darwinex: "FrankoScalp" + "Breakthrough Strategy" + "Good Monday" + "GridMartin Conqueror" + "News Trade EA" + "Friday Monday" + "Trust EA" + "Close by percentage".

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2026.07.06 01:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.10 16:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Profile Darwinex
1000 USD в месяц
30%
0
0
USD
3.1K
EUR
16
100%
732
77%
74%
1.93
1.51
EUR
10%
1:200
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