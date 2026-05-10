- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
744
盈利交易:
578 (77.68%)
亏损交易:
166 (22.31%)
最好交易:
85.49 EUR
最差交易:
-55.73 EUR
毛利:
2 314.96 EUR (33 821 pips)
毛利亏损:
-1 202.89 EUR (14 686 pips)
最大连续赢利:
46 (167.10 EUR)
最大连续盈利:
167.10 EUR (46)
夏普比率:
0.19
交易活动:
73.74%
最大入金加载:
45.46%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
9 小时
采收率:
10.74
长期交易:
482 (64.78%)
短期交易:
262 (35.22%)
利润因子:
1.92
预期回报:
1.49 EUR
平均利润:
4.01 EUR
平均损失:
-7.25 EUR
最大连续失误:
10 (-33.06 EUR)
最大连续亏损:
-87.51 EUR (2)
每月增长:
3.98%
年度预测:
48.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.07 EUR
最大值:
103.56 EUR (7.13%)
相对跌幅:
结余:
2.51% (80.43 EUR)
净值:
9.81% (521.17 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|186
|USDCHF
|107
|EURAUD
|83
|EURUSD
|46
|USDCAD
|46
|GBPAUD
|46
|AUDUSD
|43
|EURGBP
|43
|AUDCAD
|28
|EURCAD
|21
|GBPCAD
|16
|GBPCHF
|11
|AUDNZD
|11
|AUDJPY
|10
|AUDCHF
|10
|CADCHF
|7
|GBPJPY
|6
|EURCHF
|5
|CHFJPY
|5
|CADJPY
|5
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|2
|EURNZD
|1
|NZDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|158
|USDCHF
|209
|EURAUD
|242
|EURUSD
|113
|USDCAD
|65
|GBPAUD
|49
|AUDUSD
|16
|EURGBP
|83
|AUDCAD
|45
|EURCAD
|38
|GBPCAD
|40
|GBPCHF
|16
|AUDNZD
|23
|AUDJPY
|18
|AUDCHF
|23
|CADCHF
|28
|GBPJPY
|59
|EURCHF
|6
|CHFJPY
|0
|CADJPY
|14
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|12
|EURNZD
|4
|NZDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|2.5K
|USDCHF
|1.7K
|EURAUD
|4.5K
|EURUSD
|1.6K
|USDCAD
|1.4K
|GBPAUD
|959
|AUDUSD
|356
|EURGBP
|975
|AUDCAD
|1.1K
|EURCAD
|418
|GBPCAD
|740
|GBPCHF
|145
|AUDNZD
|350
|AUDJPY
|97
|AUDCHF
|-197
|CADCHF
|286
|GBPJPY
|1.5K
|EURCHF
|72
|CHFJPY
|58
|CADJPY
|251
|NZDUSD
|58
|USDJPY
|209
|EURNZD
|86
|NZDCAD
|19
|NZDJPY
|21
|EURJPY
|25
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +85.49 EUR
最差交易: -56 EUR
最大连续赢利: 46
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +167.10 EUR
最大连续亏损: -33.06 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 18
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.26 × 5183
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
VantageFXInternational-Live
|0.35 × 26
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FPMarketsLLC-Live
|0.86 × 7
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.01 × 220
|
PrimeCodex-MT5
|1.08 × 458
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
FOREX.comCA-Live 532
|2.55 × 53
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|2.58 × 12
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.00 × 25
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
Profile Darwinex: "FrankoScalp" + "Breakthrough Strategy" + "Good Monday" + "GridMartin Conqueror" + "News Trade EA" + "Friday Monday" + "Trust EA" + "Close by percentage".
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
31%
0
0
USD
USD
3.1K
EUR
EUR
16
100%
744
77%
74%
1.92
1.49
EUR
EUR
10%
1:200