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Konstantin Kulikov

Profile Darwinex

Konstantin Kulikov
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4.1 (271)
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交易:
744
盈利交易:
578 (77.68%)
亏损交易:
166 (22.31%)
最好交易:
85.49 EUR
最差交易:
-55.73 EUR
毛利:
2 314.96 EUR (33 821 pips)
毛利亏损:
-1 202.89 EUR (14 686 pips)
最大连续赢利:
46 (167.10 EUR)
最大连续盈利:
167.10 EUR (46)
夏普比率:
0.19
交易活动:
73.74%
最大入金加载:
45.46%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
9 小时
采收率:
10.74
长期交易:
482 (64.78%)
短期交易:
262 (35.22%)
利润因子:
1.92
预期回报:
1.49 EUR
平均利润:
4.01 EUR
平均损失:
-7.25 EUR
最大连续失误:
10 (-33.06 EUR)
最大连续亏损:
-87.51 EUR (2)
每月增长:
3.98%
年度预测:
48.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.07 EUR
最大值:
103.56 EUR (7.13%)
相对跌幅:
结余:
2.51% (80.43 EUR)
净值:
9.81% (521.17 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 186
USDCHF 107
EURAUD 83
EURUSD 46
USDCAD 46
GBPAUD 46
AUDUSD 43
EURGBP 43
AUDCAD 28
EURCAD 21
GBPCAD 16
GBPCHF 11
AUDNZD 11
AUDJPY 10
AUDCHF 10
CADCHF 7
GBPJPY 6
EURCHF 5
CHFJPY 5
CADJPY 5
NZDUSD 3
USDJPY 2
EURNZD 1
NZDCAD 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 158
USDCHF 209
EURAUD 242
EURUSD 113
USDCAD 65
GBPAUD 49
AUDUSD 16
EURGBP 83
AUDCAD 45
EURCAD 38
GBPCAD 40
GBPCHF 16
AUDNZD 23
AUDJPY 18
AUDCHF 23
CADCHF 28
GBPJPY 59
EURCHF 6
CHFJPY 0
CADJPY 14
NZDUSD 5
USDJPY 12
EURNZD 4
NZDCAD 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 2.5K
USDCHF 1.7K
EURAUD 4.5K
EURUSD 1.6K
USDCAD 1.4K
GBPAUD 959
AUDUSD 356
EURGBP 975
AUDCAD 1.1K
EURCAD 418
GBPCAD 740
GBPCHF 145
AUDNZD 350
AUDJPY 97
AUDCHF -197
CADCHF 286
GBPJPY 1.5K
EURCHF 72
CHFJPY 58
CADJPY 251
NZDUSD 58
USDJPY 209
EURNZD 86
NZDCAD 19
NZDJPY 21
EURJPY 25
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +85.49 EUR
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AmanaCapital-Live
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FPMarketsLLC-Live
0.86 × 7
SMCapitalMarkets-Live2
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Pepperstone-MT5-Live01
1.01 × 220
PrimeCodex-MT5
1.08 × 458
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
FOREX.comCA-Live 532
2.55 × 53
EBCFinancialGroupKY-Live01
2.58 × 12
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.00 × 25
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ForexTimeFXTM-Live01
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2026.07.06 01:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.10 16:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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77%
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