- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
727
Profit Trades:
565 (77.71%)
Loss Trades:
162 (22.28%)
Best trade:
85.49 EUR
Worst trade:
-55.73 EUR
Gross Profit:
2 278.37 EUR (33 358 pips)
Gross Loss:
-1 184.69 EUR (14 568 pips)
Maximum consecutive wins:
46 (167.10 EUR)
Maximal consecutive profit:
167.10 EUR (46)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading activity:
75.31%
Max deposit load:
45.46%
Latest trade:
1 day ago
Trades per week:
52
Avg holding time:
9 hours
Recovery Factor:
10.56
Long Trades:
469 (64.51%)
Short Trades:
258 (35.49%)
Profit Factor:
1.92
Expected Payoff:
1.50 EUR
Average Profit:
4.03 EUR
Average Loss:
-7.31 EUR
Maximum consecutive losses:
10 (-33.06 EUR)
Maximal consecutive loss:
-87.51 EUR (2)
Monthly growth:
4.61%
Annual Forecast:
55.90%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.07 EUR
Maximal:
103.56 EUR (7.13%)
Relative drawdown:
By Balance:
2.51% (80.43 EUR)
By Equity:
9.81% (521.17 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|177
|USDCHF
|102
|EURAUD
|83
|USDCAD
|46
|GBPAUD
|46
|EURUSD
|45
|EURGBP
|43
|AUDUSD
|42
|AUDCAD
|28
|EURCAD
|20
|GBPCAD
|16
|GBPCHF
|11
|AUDNZD
|11
|AUDJPY
|10
|AUDCHF
|10
|CADCHF
|7
|GBPJPY
|6
|EURCHF
|5
|CHFJPY
|5
|CADJPY
|5
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|2
|EURNZD
|1
|NZDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|138
|USDCHF
|221
|EURAUD
|242
|USDCAD
|65
|GBPAUD
|49
|EURUSD
|108
|EURGBP
|83
|AUDUSD
|12
|AUDCAD
|45
|EURCAD
|33
|GBPCAD
|40
|GBPCHF
|16
|AUDNZD
|23
|AUDJPY
|18
|AUDCHF
|23
|CADCHF
|28
|GBPJPY
|59
|EURCHF
|6
|CHFJPY
|0
|CADJPY
|14
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|12
|EURNZD
|4
|NZDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|2.2K
|USDCHF
|1.8K
|EURAUD
|4.5K
|USDCAD
|1.4K
|GBPAUD
|959
|EURUSD
|1.5K
|EURGBP
|975
|AUDUSD
|316
|AUDCAD
|1.1K
|EURCAD
|353
|GBPCAD
|740
|GBPCHF
|145
|AUDNZD
|350
|AUDJPY
|97
|AUDCHF
|-197
|CADCHF
|286
|GBPJPY
|1.5K
|EURCHF
|72
|CHFJPY
|58
|CADJPY
|251
|NZDUSD
|58
|USDJPY
|209
|EURNZD
|86
|NZDCAD
|19
|NZDJPY
|21
|EURJPY
|25
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +85.49 EUR
Worst trade: -56 EUR
Maximum consecutive wins: 46
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +167.10 EUR
Maximal consecutive loss: -33.06 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 18
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.26 × 5183
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
VantageFXInternational-Live
|0.35 × 26
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FPMarketsLLC-Live
|0.86 × 7
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.01 × 220
|
PrimeCodex-MT5
|1.08 × 458
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
FOREX.comCA-Live 532
|2.55 × 53
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|2.58 × 12
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.00 × 25
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
Profile Darwinex: "FrankoScalp" + "Breakthrough Strategy" + "Good Monday" + "GridMartin Conqueror" + "News Trade EA" + "Friday Monday" + "Trust EA" + "Close by percentage".
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
1000 USD per month
30%
0
0
USD
USD
5.6K
EUR
EUR
15
100%
727
77%
75%
1.92
1.50
EUR
EUR
10%
1:200