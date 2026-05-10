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Signals / MetaTrader 5 / Profile Darwinex
Konstantin Kulikov

Profile Darwinex

Konstantin Kulikov
Konstantin Kulikov

Konstantin Kulikov

4.1 (271)
💎 HELPFUL INFORMATION 💎
🔹 Autostart of terminals when rebooting VPS: https://www.mql5.com/en/blogs/post/736914
34 products 15 signals 7 topics 92 comments
0 reviews
Reliability
15 weeks
0 / 0 USD
Copy for 1000 USD per month
growth since 2026 30%
Darwinex-Live
1:200
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
727
Profit Trades:
565 (77.71%)
Loss Trades:
162 (22.28%)
Best trade:
85.49 EUR
Worst trade:
-55.73 EUR
Gross Profit:
2 278.37 EUR (33 358 pips)
Gross Loss:
-1 184.69 EUR (14 568 pips)
Maximum consecutive wins:
46 (167.10 EUR)
Maximal consecutive profit:
167.10 EUR (46)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading activity:
75.31%
Max deposit load:
45.46%
Latest trade:
1 day ago
Trades per week:
52
Avg holding time:
9 hours
Recovery Factor:
10.56
Long Trades:
469 (64.51%)
Short Trades:
258 (35.49%)
Profit Factor:
1.92
Expected Payoff:
1.50 EUR
Average Profit:
4.03 EUR
Average Loss:
-7.31 EUR
Maximum consecutive losses:
10 (-33.06 EUR)
Maximal consecutive loss:
-87.51 EUR (2)
Monthly growth:
4.61%
Annual Forecast:
55.90%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.07 EUR
Maximal:
103.56 EUR (7.13%)
Relative drawdown:
By Balance:
2.51% (80.43 EUR)
By Equity:
9.81% (521.17 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSD 177
USDCHF 102
EURAUD 83
USDCAD 46
GBPAUD 46
EURUSD 45
EURGBP 43
AUDUSD 42
AUDCAD 28
EURCAD 20
GBPCAD 16
GBPCHF 11
AUDNZD 11
AUDJPY 10
AUDCHF 10
CADCHF 7
GBPJPY 6
EURCHF 5
CHFJPY 5
CADJPY 5
NZDUSD 3
USDJPY 2
EURNZD 1
NZDCAD 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 138
USDCHF 221
EURAUD 242
USDCAD 65
GBPAUD 49
EURUSD 108
EURGBP 83
AUDUSD 12
AUDCAD 45
EURCAD 33
GBPCAD 40
GBPCHF 16
AUDNZD 23
AUDJPY 18
AUDCHF 23
CADCHF 28
GBPJPY 59
EURCHF 6
CHFJPY 0
CADJPY 14
NZDUSD 5
USDJPY 12
EURNZD 4
NZDCAD 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 2.2K
USDCHF 1.8K
EURAUD 4.5K
USDCAD 1.4K
GBPAUD 959
EURUSD 1.5K
EURGBP 975
AUDUSD 316
AUDCAD 1.1K
EURCAD 353
GBPCAD 740
GBPCHF 145
AUDNZD 350
AUDJPY 97
AUDCHF -197
CADCHF 286
GBPJPY 1.5K
EURCHF 72
CHFJPY 58
CADJPY 251
NZDUSD 58
USDJPY 209
EURNZD 86
NZDCAD 19
NZDJPY 21
EURJPY 25
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +85.49 EUR
Worst trade: -56 EUR
Maximum consecutive wins: 46
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +167.10 EUR
Maximal consecutive loss: -33.06 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 18
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.26 × 5183
CapitalPointTrading-MT5-4
0.30 × 10
VantageFXInternational-Live
0.35 × 26
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FPMarketsLLC-Live
0.86 × 7
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.01 × 220
PrimeCodex-MT5
1.08 × 458
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
FOREX.comCA-Live 532
2.55 × 53
EBCFinancialGroupKY-Live01
2.58 × 12
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.00 × 25
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
20 more...
To see trades in realtime, please log in or register

Profile Darwinex: "FrankoScalp" + "Breakthrough Strategy" + "Good Monday" + "GridMartin Conqueror" + "News Trade EA" + "Friday Monday" + "Trust EA" + "Close by percentage".

⭐️ The Best Offer: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768696


No reviews
2026.07.06 01:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.10 16:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Profile Darwinex
1000 USD per month
30%
0
0
USD
5.6K
EUR
15
100%
727
77%
75%
1.92
1.50
EUR
10%
1:200
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.