Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EverestCM-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-3 0.00 × 2 Elev8-Real2 0.00 × 3 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 2 PrimeCodex-MT5 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 DooGroup-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 35 OANDA-Live-1 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 SolidECN-Server 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 2 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 ICMarketsAU-Live 0.21 × 86 ICTrading-MT5-4 0.25 × 12 Exness-MT5Real8 0.30 × 440 FPMarkets-Live 0.40 × 176 BlackBullMarkets-Live 0.44 × 135 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 ICMarketsEU-MT5-4 0.44 × 9 ICMarketsEU-MT5-2 0.47 × 100 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 еще 133... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика