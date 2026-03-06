- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 704
Прибыльных трейдов:
1 179 (69.19%)
Убыточных трейдов:
525 (30.81%)
Лучший трейд:
48.02 USD
Худший трейд:
-55.70 USD
Общая прибыль:
7 886.63 USD (3 086 699 pips)
Общий убыток:
-6 051.28 USD (1 954 368 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (84.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
321.67 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
82.88%
Макс. загрузка депозита:
11.96%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.26
Длинных трейдов:
962 (56.46%)
Коротких трейдов:
742 (43.54%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
6.69 USD
Средний убыток:
-11.53 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-270.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-337.66 USD (12)
Прирост в месяц:
-17.28%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
89.18 USD
Максимальная:
349.14 USD (18.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.41% (227.00 USD)
По эквити:
9.83% (66.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|699
|EURUSD
|375
|USDJPY
|360
|US30
|270
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-911
|EURUSD
|640
|USDJPY
|1.1K
|US30
|974
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-54K
|EURUSD
|55K
|USDJPY
|92K
|US30
|1M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +48.02 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +84.19 USD
Макс. убыток в серии: -270.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 2
|
Elev8-Real2
|0.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsAU-Live
|0.21 × 86
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 440
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
BlackBullMarkets-Live
|0.44 × 135
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
45 USD в месяц
1 276%
0
0
USD
USD
496
USD
USD
108
98%
1 704
69%
83%
1.30
1.08
USD
USD
42%
1:500