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Сигналы / MetaTrader 5 / Sakura EA
Evgenii Aksenov

Sakura EA

Evgenii Aksenov
Evgenii Aksenov

Evgenii Aksenov

4.6 (1011)
🌏 website: https://robomarket.org
17 продуктов 5 сигналов 6 тем 143 комментария
0 отзывов
Надежность
108 недель
0 / 0 USD
Копировать за 45 USD в месяц
прирост с 2024 1 276%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 704
Прибыльных трейдов:
1 179 (69.19%)
Убыточных трейдов:
525 (30.81%)
Лучший трейд:
48.02 USD
Худший трейд:
-55.70 USD
Общая прибыль:
7 886.63 USD (3 086 699 pips)
Общий убыток:
-6 051.28 USD (1 954 368 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (84.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
321.67 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
82.88%
Макс. загрузка депозита:
11.96%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.26
Длинных трейдов:
962 (56.46%)
Коротких трейдов:
742 (43.54%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
6.69 USD
Средний убыток:
-11.53 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-270.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-337.66 USD (12)
Прирост в месяц:
-17.28%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
89.18 USD
Максимальная:
349.14 USD (18.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.41% (227.00 USD)
По эквити:
9.83% (66.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 699
EURUSD 375
USDJPY 360
US30 270
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -911
EURUSD 640
USDJPY 1.1K
US30 974
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -54K
EURUSD 55K
USDJPY 92K
US30 1M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +48.02 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +84.19 USD
Макс. убыток в серии: -270.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
0.00 × 2
Elev8-Real2
0.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsAU-Live
0.21 × 86
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.30 × 440
FPMarkets-Live
0.40 × 176
BlackBullMarkets-Live
0.44 × 135
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
еще 133...
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The Signal uses 3 of my robots:

Sakura: https://www.mql5.com/en/market/product/82642?

Happy Pound: https://www.mql5.com/en/market/product/87286

Lucky Euro: https://www.mql5.com/en/market/product/87403

Нет отзывов
2026.07.16 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.16 05:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.10 16:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.06 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.06 08:17
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 1.64% of days out of 548 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.06 08:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 51 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sakura EA
45 USD в месяц
1 276%
0
0
USD
496
USD
108
98%
1 704
69%
83%
1.30
1.08
USD
42%
1:500
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