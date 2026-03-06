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Evgenii Aksenov

Sakura EA

Evgenii Aksenov
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4.6 (1011)
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交易:
1 705
盈利交易:
1 180 (69.20%)
亏损交易:
525 (30.79%)
最好交易:
48.02 USD
最差交易:
-55.70 USD
毛利:
7 887.16 USD (3 086 789 pips)
毛利亏损:
-6 051.40 USD (1 954 368 pips)
最大连续赢利:
32 (84.19 USD)
最大连续盈利:
321.67 USD (17)
夏普比率:
0.09
交易活动:
81.50%
最大入金加载:
11.96%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.26
长期交易:
962 (56.42%)
短期交易:
743 (43.58%)
利润因子:
1.30
预期回报:
1.08 USD
平均利润:
6.68 USD
平均损失:
-11.53 USD
最大连续失误:
17 (-270.26 USD)
最大连续亏损:
-337.66 USD (12)
每月增长:
-17.12%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
89.18 USD
最大值:
349.14 USD (18.53%)
相对跌幅:
结余:
42.41% (227.00 USD)
净值:
9.83% (66.37 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 699
EURUSD 375
USDJPY 361
US30 270
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -911
EURUSD 640
USDJPY 1.1K
US30 974
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -54K
EURUSD 55K
USDJPY 92K
US30 1M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +48.02 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +84.19 USD
最大连续亏损: -270.26 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Elev8-Real2
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsAU-Live
0.21 × 86
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.30 × 440
FPMarkets-Live
0.40 × 176
BlackBullMarkets-Live
0.44 × 137
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
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Lucky Euro: https://www.mql5.com/en/market/product/87403

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2026.07.16 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.16 05:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.10 16:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.06 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.06 08:17
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 1.64% of days out of 548 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.06 08:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 51 days
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69%
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1.08
USD
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