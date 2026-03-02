Профессиональная стратегия ручной торговли DE40

BlueCore DAX — это дискреционная торговая стратегия, полностью сосредоточенная на торговле немецким индексом DAX (DE40).

Стратегия сочетает две независимые модели исполнения сделок, предназначенные для различных рыночных условий. Сделки по моделям QM / IQM используются для поиска высоковероятностных разворотных точек рынка, тогда как модель DCA применяется выборочно для поэтапного формирования позиции при заранее определённых рыночных условиях.

Основная цель стратегии — стабильный долгосрочный рост капитала при строгом соблюдении принципов управления рисками и контроле уровня просадки.

Рынок

Стратегия торгует исключительно немецким индексом DAX (DE40).

Специализация на одном высоколиквидном рынке позволяет полностью сосредоточиться на анализе рыночной структуры, качестве исполнения сделок и принятии дисциплинированных торговых решений без ненужной диверсификации.

Инвестиционный процесс

Все сделки выполняются исключительно вручную.

Торговые решения принимаются на основе:

• Price Action

• структуры рынка

• ликвидности

• зон спроса и предложения (Supply & Demand)

• волатильности

• анализа старших таймфреймов

Советники (EA), автоматические торговые системы и программное обеспечение на базе искусственного интеллекта не используются.

Каждая позиция открывается исключительно на основе дискреционного анализа рынка.

Торговые модели

BlueCore DAX объединяет две независимые модели исполнения сделок.

Стратегия QM / IQM

Основная торговая модель основана на паттернах Quasimodo (QM) и Inverse Quasimodo (IQM).

QM и IQM представляют собой продвинутые разворотные модели «Голова и плечи», подтверждённые пробоем структуры рынка (Break of Structure, BoS), что позволяет открывать сделки с высокой вероятностью успеха при заранее определённых параметрах риска.

Каждая сделка по стратегии QM / IQM выполняется в соответствии со строгими правилами и использует:

• фиксированный Stop Loss

• фиксированный Take Profit

• фиксированное соотношение риск/прибыль 1 : 2.95

• фиксированный риск 0,51% от капитала счёта на одну сделку

Каждая сделка открывается независимо и без усреднения позиции.

Стратегия DCA

Вторая модель исполнения использует структурированный подход Dollar Cost Averaging (DCA).

Вместо открытия полного объёма позиции по одной цене дополнительные входы могут выполняться на заранее определённых технических уровнях при условии, что первоначальный торговый сценарий остаётся актуальным.

Каждая DCA-позиция открывается фиксированным объёмом 0.01 лота.

В отличие от систем Martingale, размер позиции никогда не увеличивается при неблагоприятном движении цены. Каждая дополнительная позиция открывается тем же самым объёмом, что обеспечивает предсказуемый уровень риска и дисциплинированное управление капиталом.

Модель DCA предназначена для улучшения средней цены входа при сохранении заранее установленных ограничений по общей экспозиции.

Горизонт торговли

BlueCore DAX преимущественно использует внутридневной и краткосрочный свинг-трейдинг.

Позиции могут оставаться открытыми от нескольких минут до нескольких дней в зависимости от:

• структуры рынка

• ликвидности

• волатильности

• динамики торговой сессии

Фиксированный срок удержания позиций отсутствует.

Управление рисками

Управление рисками является основой стратегии BlueCore DAX.

Для различных моделей исполнения применяются разные подходы к управлению риском.

Сделки QM / IQM

• фиксированный риск 0,51% капитала счёта на одну сделку

• фиксированный Stop Loss

• фиксированный Take Profit

• фиксированное соотношение риск/прибыль 1 : 2.95

Сделки DCA

• каждая позиция открывается фиксированным объёмом 0.01 лота

• размер позиции остаётся неизменным на протяжении всего процесса формирования позиции

• Martingale и прогрессивное увеличение объёма не используются

• общий уровень экспозиции контролируется заранее определёнными зонами входа и максимальными лимитами риска

Сохранение капитала всегда имеет приоритет над максимизацией долгосрочной доходности.

Торговая среда

Стратегия в настоящее время исполняется на личном счёте Tickmill Standard.

Различия в результатах между счетами могут возникать из-за различий в:

• спредах брокеров

• скорости исполнения

• проскальзывании

• условиях ликвидности

• требованиях к марже

Поэтому подписчики, использующие других брокеров, могут наблюдать незначительные различия в ценах входа и выхода.

Мониторинг

Рынок анализируется ежедневно в течение европейской торговой сессии.

Все торговые решения принимаются вручную и основываются на текущей рыночной ситуации.

Стратегия постоянно адаптируется к изменяющимся рыночным условиям, сохраняя строгую дисциплину исполнения и заранее определённые параметры риска.

Предупреждение о рисках

Торговля CFD и финансовыми индексами связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам.

Результаты прошлых периодов не гарантируют аналогичных результатов в будущем.

Несмотря на то что стратегия BlueCore DAX придерживается строгих принципов управления рисками, периоды просадки являются естественной частью любой торговой стратегии.

Перед инвестированием подписчикам рекомендуется полностью понимать риски, связанные с торговлей с использованием кредитного плеча и копированием сделок. Настройки риска всегда должны соответствовать индивидуальному финансовому положению и допустимому уровню риска.



