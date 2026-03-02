- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|297
|NKE
|5
|DOGEUSD
|2
|SOLUSD
|2
|XRPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|161
|NKE
|3
|DOGEUSD
|0
|SOLUSD
|0
|XRPUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|1.4M
|NKE
|315
|DOGEUSD
|154
|SOLUSD
|171
|XRPUSD
|1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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专业 DE40 手动交易策略
BlueCore DAX 是一套专注于德国 DAX（DE40）指数的自主（Discretionary）交易策略。
该策略结合了两种独立的执行模型，分别适用于不同的市场环境。QM / IQM 用于捕捉高概率市场反转机会，而 DCA 则在预先设定的市场条件下，有选择性地用于逐步建立仓位。
策略的目标是在严格风险管理和控制回撤的前提下，实现长期稳定的资金增长。
交易市场
本策略仅交易德国 DAX（DE40）指数。
专注于单一、高流动性的市场，使策略能够更加专注于市场结构分析、交易执行质量以及纪律性的交易决策，而无需进行不必要的市场分散。
交易流程
所有交易均为人工执行。
交易决策基于以下因素：
• Price Action（价格行为）
• 市场结构（Market Structure）
• 流动性（Liquidity）
• 供需关系（Supply & Demand）
• 市场波动率（Volatility）
• 高时间周期分析（Higher Time Frame Analysis）
本策略不使用EA（智能交易系统）、自动交易系统或基于人工智能的交易软件。
所有仓位均由人工市场分析后决定。
交易模型
BlueCore DAX 采用两种独立的交易执行模型。
QM / IQM 策略
主要交易模型基于 Quasimodo (QM) 与 Inverse Quasimodo (IQM) 价格行为形态。
QM 与 IQM 是经过市场结构突破（Break of Structure，BoS）确认的高级头肩形（Head and Shoulders）反转形态，能够提供高概率的交易机会，并采用预先设定的风险参数。
每一笔 QM / IQM 交易均遵循严格的执行规则，包括：
• 固定止损（Stop Loss）
• 固定止盈（Take Profit）
• 固定风险收益比 1 : 2.95
• 每笔交易固定风险为账户净值的 0.51%
所有 QM / IQM 交易均独立执行，不进行加仓或均价调整。
DCA 策略
第二种执行模型采用结构化的平均成本法（Dollar Cost Averaging，DCA）。
策略不会一次性建立全部仓位，而是在原始交易逻辑仍然有效的前提下，根据预先设定的技术价位逐步建立仓位。
每一笔 DCA 仓位均采用固定交易量 0.01 手（Lot）。
与 Martingale（马丁格尔）策略不同，当市场走势不利时，本策略不会增加仓位规模。所有后续仓位均保持相同的交易量，从而确保风险可预测，并保持严格的资金管理纪律。
DCA 模型旨在优化平均建仓价格，同时始终控制在预先设定的风险敞口范围内。
持仓周期
BlueCore DAX 主要采用日内交易（Intraday）及短线波段交易（Swing Trading）。
根据以下因素，持仓时间可能从几分钟到数天不等：
• 市场结构
• 流动性
• 波动率
• 欧洲交易时段的市场动态
本策略没有固定的持仓期限。
风险管理
风险管理是 BlueCore DAX 的核心基础。
不同的交易模型采用不同的风险管理方式。
QM / IQM 交易
• 每笔交易固定风险为账户净值的 0.51%
• 固定止损（Stop Loss）
• 固定止盈（Take Profit）
• 固定风险收益比 1 : 2.95
DCA 交易
• 每笔仓位均采用固定 0.01 手交易量
• 在整个建仓过程中，仓位大小始终保持不变
• 不采用 Martingale 或递增仓位策略
• 总体风险敞口由预设建仓区域及最大风险限制进行控制
资金安全始终优先于追求更高的长期收益。
交易环境
本策略目前运行于个人 Tickmill Standard 账户。
由于以下因素，不同账户之间的交易结果可能存在差异：
• 点差（Spread）
• 执行速度
• 滑点（Slippage）
• 流动性条件
• 保证金要求
因此，使用不同经纪商的订阅者，其实际进出场价格可能会略有差异。
市场监控
策略每天都会在欧洲交易时段对市场进行持续监控。
所有交易决策均由人工完成，并依据当前市场环境进行判断。
策略能够持续适应市场变化，同时始终保持严格的执行纪律和预先设定的风险管理原则。
风险声明
CFD 及金融指数交易具有较高风险，并不适合所有投资者。
历史业绩并不代表未来收益。
尽管 BlueCore DAX 严格遵循风险管理原则，但回撤（Drawdown）仍然是任何交易策略中不可避免的一部分。
订阅者在投入资金前，应充分了解杠杆交易及跟单交易所涉及的风险，并根据自身的财务状况和风险承受能力合理设置风险参数。
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