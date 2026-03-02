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Lukasz Kaczmarczyk

BlueCore DAX

Lukasz Kaczmarczyk
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Lukasz Kaczmarczyk

专业自主交易员，专注于德国 DAX（DE40）指数交易，通过结构化市场分析与严格的风险管理实现稳定交易。
我的交易完全采用手动执行，基于 Price Action（价格行为）、市场结构分析以及高胜率交易模型。每一笔交易均按照预先制定的规则执行，采用固定风险参数，不使用任何自动化交易系统。
我的目标并非追求激进的短期投机，而是在严格控制回撤和仓位管理的前提下，实现长期稳定的资本增长。
我的交易原则：
• 全程手动交易——不使用交易机器人或算法
• 每笔交易采用固定风险，并严格执行资金管理
• 专注于德国 DAX（DE40）指数交易
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交易:
307
盈利交易:
282 (91.85%)
亏损交易:
25 (8.14%)
最好交易:
7.86 USD
最差交易:
-2.68 USD
毛利:
185.91 USD (1 548 957 pips)
毛利亏损:
-22.02 USD (151 942 pips)
最大连续赢利:
191 (120.56 USD)
最大连续盈利:
120.56 USD (191)
夏普比率:
0.44
交易活动:
79.19%
最大入金加载:
39.91%
最近交易:
11 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
7 天
采收率:
16.91
长期交易:
306 (99.67%)
短期交易:
1 (0.33%)
利润因子:
8.44
预期回报:
0.53 USD
平均利润:
0.66 USD
平均损失:
-0.88 USD
最大连续失误:
5 (-7.10 USD)
最大连续亏损:
-7.10 USD (5)
每月增长:
0.47%
年度预测:
5.71%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9.69 USD (8.68%)
相对跌幅:
结余:
0.41% (9.69 USD)
净值:
14.74% (539.57 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
ETHUSD 297
NKE 5
DOGEUSD 2
SOLUSD 2
XRPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
ETHUSD 161
NKE 3
DOGEUSD 0
SOLUSD 0
XRPUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
ETHUSD 1.4M
NKE 315
DOGEUSD 154
SOLUSD 171
XRPUSD 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +7.86 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 191
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最大连续盈利: +120.56 USD
最大连续亏损: -7.10 USD

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专业 DE40 手动交易策略

BlueCore DAX 是一套专注于德国 DAX（DE40）指数的自主（Discretionary）交易策略。

该策略结合了两种独立的执行模型，分别适用于不同的市场环境。QM / IQM 用于捕捉高概率市场反转机会，而 DCA 则在预先设定的市场条件下，有选择性地用于逐步建立仓位。

策略的目标是在严格风险管理和控制回撤的前提下，实现长期稳定的资金增长。

交易市场

本策略仅交易德国 DAX（DE40）指数

专注于单一、高流动性的市场，使策略能够更加专注于市场结构分析、交易执行质量以及纪律性的交易决策，而无需进行不必要的市场分散。

交易流程

所有交易均为人工执行

交易决策基于以下因素：

• Price Action（价格行为）
• 市场结构（Market Structure）
• 流动性（Liquidity）
• 供需关系（Supply & Demand）
• 市场波动率（Volatility）
• 高时间周期分析（Higher Time Frame Analysis）

本策略不使用EA（智能交易系统）、自动交易系统或基于人工智能的交易软件。

所有仓位均由人工市场分析后决定。

交易模型

BlueCore DAX 采用两种独立的交易执行模型。

QM / IQM 策略

主要交易模型基于 Quasimodo (QM)Inverse Quasimodo (IQM) 价格行为形态。

QM 与 IQM 是经过市场结构突破（Break of Structure，BoS）确认的高级头肩形（Head and Shoulders）反转形态，能够提供高概率的交易机会，并采用预先设定的风险参数。

每一笔 QM / IQM 交易均遵循严格的执行规则，包括：

• 固定止损（Stop Loss）
• 固定止盈（Take Profit）
• 固定风险收益比 1 : 2.95
• 每笔交易固定风险为账户净值的 0.51%

所有 QM / IQM 交易均独立执行，不进行加仓或均价调整。

DCA 策略

第二种执行模型采用结构化的平均成本法（Dollar Cost Averaging，DCA）

策略不会一次性建立全部仓位，而是在原始交易逻辑仍然有效的前提下，根据预先设定的技术价位逐步建立仓位。

每一笔 DCA 仓位均采用固定交易量 0.01 手（Lot）

与 Martingale（马丁格尔）策略不同，当市场走势不利时，本策略不会增加仓位规模。所有后续仓位均保持相同的交易量，从而确保风险可预测，并保持严格的资金管理纪律。

DCA 模型旨在优化平均建仓价格，同时始终控制在预先设定的风险敞口范围内。

持仓周期

BlueCore DAX 主要采用日内交易（Intraday）短线波段交易（Swing Trading）

根据以下因素，持仓时间可能从几分钟到数天不等：

• 市场结构
• 流动性
• 波动率
• 欧洲交易时段的市场动态

本策略没有固定的持仓期限。

风险管理

风险管理是 BlueCore DAX 的核心基础。

不同的交易模型采用不同的风险管理方式。

QM / IQM 交易

• 每笔交易固定风险为账户净值的 0.51%
• 固定止损（Stop Loss）
• 固定止盈（Take Profit）
• 固定风险收益比 1 : 2.95

DCA 交易

• 每笔仓位均采用固定 0.01 手交易量
• 在整个建仓过程中，仓位大小始终保持不变
• 不采用 Martingale 或递增仓位策略
• 总体风险敞口由预设建仓区域及最大风险限制进行控制

资金安全始终优先于追求更高的长期收益。

交易环境

本策略目前运行于个人 Tickmill Standard 账户

由于以下因素，不同账户之间的交易结果可能存在差异：

• 点差（Spread）
• 执行速度
• 滑点（Slippage）
• 流动性条件
• 保证金要求

因此，使用不同经纪商的订阅者，其实际进出场价格可能会略有差异。

市场监控

策略每天都会在欧洲交易时段对市场进行持续监控。

所有交易决策均由人工完成，并依据当前市场环境进行判断。

策略能够持续适应市场变化，同时始终保持严格的执行纪律和预先设定的风险管理原则。

风险声明

CFD 及金融指数交易具有较高风险，并不适合所有投资者。

历史业绩并不代表未来收益。

尽管 BlueCore DAX 严格遵循风险管理原则，但回撤（Drawdown）仍然是任何交易策略中不可避免的一部分。

订阅者在投入资金前，应充分了解杠杆交易及跟单交易所涉及的风险，并根据自身的财务状况和风险承受能力合理设置风险参数。


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2026.08.07 21:59
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2026.05.14 03:17
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91%
79%
8.44
0.53
USD
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