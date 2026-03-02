专业 DE40 手动交易策略

BlueCore DAX 是一套专注于德国 DAX（DE40）指数的自主（Discretionary）交易策略。

该策略结合了两种独立的执行模型，分别适用于不同的市场环境。QM / IQM 用于捕捉高概率市场反转机会，而 DCA 则在预先设定的市场条件下，有选择性地用于逐步建立仓位。

策略的目标是在严格风险管理和控制回撤的前提下，实现长期稳定的资金增长。

交易市场

本策略仅交易德国 DAX（DE40）指数。

专注于单一、高流动性的市场，使策略能够更加专注于市场结构分析、交易执行质量以及纪律性的交易决策，而无需进行不必要的市场分散。

交易流程

所有交易均为人工执行。

交易决策基于以下因素：

• Price Action（价格行为）

• 市场结构（Market Structure）

• 流动性（Liquidity）

• 供需关系（Supply & Demand）

• 市场波动率（Volatility）

• 高时间周期分析（Higher Time Frame Analysis）

本策略不使用EA（智能交易系统）、自动交易系统或基于人工智能的交易软件。

所有仓位均由人工市场分析后决定。

交易模型

BlueCore DAX 采用两种独立的交易执行模型。

QM / IQM 策略

主要交易模型基于 Quasimodo (QM) 与 Inverse Quasimodo (IQM) 价格行为形态。

QM 与 IQM 是经过市场结构突破（Break of Structure，BoS）确认的高级头肩形（Head and Shoulders）反转形态，能够提供高概率的交易机会，并采用预先设定的风险参数。

每一笔 QM / IQM 交易均遵循严格的执行规则，包括：

• 固定止损（Stop Loss）

• 固定止盈（Take Profit）

• 固定风险收益比 1 : 2.95

• 每笔交易固定风险为账户净值的 0.51%

所有 QM / IQM 交易均独立执行，不进行加仓或均价调整。

DCA 策略

第二种执行模型采用结构化的平均成本法（Dollar Cost Averaging，DCA）。

策略不会一次性建立全部仓位，而是在原始交易逻辑仍然有效的前提下，根据预先设定的技术价位逐步建立仓位。

每一笔 DCA 仓位均采用固定交易量 0.01 手（Lot）。

与 Martingale（马丁格尔）策略不同，当市场走势不利时，本策略不会增加仓位规模。所有后续仓位均保持相同的交易量，从而确保风险可预测，并保持严格的资金管理纪律。

DCA 模型旨在优化平均建仓价格，同时始终控制在预先设定的风险敞口范围内。

持仓周期

BlueCore DAX 主要采用日内交易（Intraday）及短线波段交易（Swing Trading）。

根据以下因素，持仓时间可能从几分钟到数天不等：

• 市场结构

• 流动性

• 波动率

• 欧洲交易时段的市场动态

本策略没有固定的持仓期限。

风险管理

风险管理是 BlueCore DAX 的核心基础。

不同的交易模型采用不同的风险管理方式。

QM / IQM 交易

• 每笔交易固定风险为账户净值的 0.51%

• 固定止损（Stop Loss）

• 固定止盈（Take Profit）

• 固定风险收益比 1 : 2.95

DCA 交易

• 每笔仓位均采用固定 0.01 手交易量

• 在整个建仓过程中，仓位大小始终保持不变

• 不采用 Martingale 或递增仓位策略

• 总体风险敞口由预设建仓区域及最大风险限制进行控制

资金安全始终优先于追求更高的长期收益。

交易环境

本策略目前运行于个人 Tickmill Standard 账户。

由于以下因素，不同账户之间的交易结果可能存在差异：

• 点差（Spread）

• 执行速度

• 滑点（Slippage）

• 流动性条件

• 保证金要求

因此，使用不同经纪商的订阅者，其实际进出场价格可能会略有差异。

市场监控

策略每天都会在欧洲交易时段对市场进行持续监控。

所有交易决策均由人工完成，并依据当前市场环境进行判断。

策略能够持续适应市场变化，同时始终保持严格的执行纪律和预先设定的风险管理原则。

风险声明

CFD 及金融指数交易具有较高风险，并不适合所有投资者。

历史业绩并不代表未来收益。

尽管 BlueCore DAX 严格遵循风险管理原则，但回撤（Drawdown）仍然是任何交易策略中不可避免的一部分。

订阅者在投入资金前，应充分了解杠杆交易及跟单交易所涉及的风险，并根据自身的财务状况和风险承受能力合理设置风险参数。



