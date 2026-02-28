СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / F U N N Y I O N E
Yiheng Quan

F U N N Y I O N E

Yiheng Quan
Yiheng Quan

Yiheng Quan

My strategies are focusing on survival first and then profit second aiming at 50% winrate at most but with a decent profit factor and sortino ratio while minimising maximum drawdown.
0 отзывов
Надежность
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 76 USD в месяц
прирост с 2025 28%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 252
Прибыльных трейдов:
561 (44.80%)
Убыточных трейдов:
691 (55.19%)
Лучший трейд:
47.46 USD
Худший трейд:
-27.77 USD
Общая прибыль:
1 466.45 USD (317 282 pips)
Общий убыток:
-1 303.81 USD (286 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (87.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
91.53 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
33.54%
Макс. загрузка депозита:
103.67%
Последний трейд:
28 минут
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.94
Длинных трейдов:
661 (52.80%)
Коротких трейдов:
591 (47.20%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.13 USD
Средняя прибыль:
2.61 USD
Средний убыток:
-1.89 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-42.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-75.09 USD (5)
Прирост в месяц:
18.70%
Годовой прогноз:
226.90%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
60.82 USD
Максимальная:
172.13 USD (25.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.24% (171.80 USD)
По эквити:
10.34% (54.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SpotCrude.a 313
AUDUSD.a 160
EURUSD.a 126
AUDJPY.a 69
GBPUSD.a 59
ETHUSD.a 58
EURGBP.a 58
USDJPY.a 53
SGDJPY.a 51
NZDUSD.a 46
Copper.a 39
USDCAD.a 31
EURJPY.a 26
AUDCAD.a 26
AUDNZD.a 21
NZDJPY.a 20
GBPCAD.a 19
EURCAD.a 16
GBPJPY.a 16
AUDCHF.a 14
USDSGD.a 9
EURCHF.a 8
NAS100.a 6
USDCHF.a 4
US30.a 3
UK100.a 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SpotCrude.a 48
AUDUSD.a 50
EURUSD.a 31
AUDJPY.a -13
GBPUSD.a -4
ETHUSD.a -10
EURGBP.a -23
USDJPY.a 39
SGDJPY.a 3
NZDUSD.a -17
Copper.a 71
USDCAD.a 20
EURJPY.a -5
AUDCAD.a -10
AUDNZD.a -4
NZDJPY.a -36
GBPCAD.a -5
EURCAD.a -4
GBPJPY.a -10
AUDCHF.a -7
USDSGD.a -3
EURCHF.a -4
NAS100.a 72
USDCHF.a -6
US30.a -6
UK100.a -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SpotCrude.a 52K
AUDUSD.a 5.2K
EURUSD.a 1.6K
AUDJPY.a -249
GBPUSD.a 340
ETHUSD.a -32K
EURGBP.a -390
USDJPY.a 490
SGDJPY.a 1.1K
NZDUSD.a -1.5K
Copper.a 3.6K
USDCAD.a 760
EURJPY.a -623
AUDCAD.a -550
AUDNZD.a -459
NZDJPY.a -413
GBPCAD.a -451
EURCAD.a -304
GBPJPY.a -1.4K
AUDCHF.a -213
USDSGD.a -280
EURCHF.a -273
NAS100.a 7.2K
USDCHF.a -440
US30.a -550
UK100.a -299
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +47.46 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +87.71 USD
Макс. убыток в серии: -42.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

F.U.N.N.Y stands for Fully Unstable Neural Network for Yield.

Since 1st June 2026, this signal will trade AUDUSD, EURUSD and USDJPY only.

The latest version was optimised for montly return, sortino ratio, recovery factor & profit factor.

The max deposit load will be capped at 36% max. Drawdown may hit 40% at the worse time, usually 15% - 20%.

The backtest has shown that a smaller drawdown will often give a smaller profit overall. No risk no reward.

The system will be finetuned during Chirstmas every year, no other changes will be done unless stated.

Нет отзывов
2026.08.03 05:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.20 05:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.15 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.27 00:08 2026.06.27 00:08:23  

Updated the strategy to trade AUDUSD, EURUSD & USDJPY. GBPUSD & SpotCrude are removed, also slowly moving 155$ balance to WTI account to hit 500 AUD each. The new strategy will purely focusing on FX instead of doing a mix.

2026.06.26 07:43 2026.06.26 07:43:57  

Planning to make this version focusing purely on FOREX, since there is already a WTI version. Crude Oil dominates the return on this one, so it is a bit of overlaps.

2026.06.08 18:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.08 05:40
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.07 11:11 2026.06.07 11:11:01  

Since 1st June, the signal won't be changed anymore, except for yearly optimisation.

2026.05.28 17:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.26 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.25 07:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.25 00:01 2026.05.25 00:01:05  

New version is now deployed.

2026.05.21 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.17 03:25 2026.05.17 03:25:05  

Further adjustments are required, simply having an inverse signal was a bad idea. I will pause the system next week to work on my new approach.

2026.05.09 03:26 2026.05.09 03:26:17  

Wednesday, Thursday and Friday will now produce a counter signal. This aims to reduce drawdown while having more profit.

2026.03.25 17:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.25 14:34
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.25 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.25 09:32
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
F U N N Y I O N E
76 USD в месяц
28%
0
0
USD
582
USD
38
98%
1 252
44%
34%
1.12
0.13
USD
30%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.