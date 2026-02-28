- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SpotCrude.a
|317
|AUDUSD.a
|163
|EURUSD.a
|126
|AUDJPY.a
|69
|GBPUSD.a
|59
|ETHUSD.a
|58
|EURGBP.a
|58
|USDJPY.a
|55
|SGDJPY.a
|51
|NZDUSD.a
|46
|Copper.a
|39
|USDCAD.a
|31
|EURJPY.a
|26
|AUDCAD.a
|26
|AUDNZD.a
|21
|NZDJPY.a
|20
|GBPCAD.a
|19
|EURCAD.a
|16
|GBPJPY.a
|16
|AUDCHF.a
|14
|USDSGD.a
|9
|EURCHF.a
|8
|NAS100.a
|6
|USDCHF.a
|4
|US30.a
|3
|UK100.a
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SpotCrude.a
|2
|AUDUSD.a
|44
|EURUSD.a
|31
|AUDJPY.a
|-13
|GBPUSD.a
|-4
|ETHUSD.a
|-10
|EURGBP.a
|-23
|USDJPY.a
|43
|SGDJPY.a
|3
|NZDUSD.a
|-17
|Copper.a
|71
|USDCAD.a
|20
|EURJPY.a
|-5
|AUDCAD.a
|-10
|AUDNZD.a
|-4
|NZDJPY.a
|-36
|GBPCAD.a
|-5
|EURCAD.a
|-4
|GBPJPY.a
|-10
|AUDCHF.a
|-7
|USDSGD.a
|-3
|EURCHF.a
|-4
|NAS100.a
|72
|USDCHF.a
|-6
|US30.a
|-6
|UK100.a
|-4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SpotCrude.a
|47K
|AUDUSD.a
|5.1K
|EURUSD.a
|1.6K
|AUDJPY.a
|-249
|GBPUSD.a
|340
|ETHUSD.a
|-32K
|EURGBP.a
|-390
|USDJPY.a
|832
|SGDJPY.a
|1.1K
|NZDUSD.a
|-1.5K
|Copper.a
|3.6K
|USDCAD.a
|760
|EURJPY.a
|-623
|AUDCAD.a
|-550
|AUDNZD.a
|-459
|NZDJPY.a
|-413
|GBPCAD.a
|-451
|EURCAD.a
|-304
|GBPJPY.a
|-1.4K
|AUDCHF.a
|-213
|USDSGD.a
|-280
|EURCHF.a
|-273
|NAS100.a
|7.2K
|USDCHF.a
|-440
|US30.a
|-550
|UK100.a
|-299
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
F.U.N.N.Y stands for Fully Unstable Neural Network for Yield.
Since 1st June 2026, this signal will trade AUDUSD, EURUSD and USDJPY only.
The latest version was optimised for montly return, sortino ratio, recovery factor & profit factor.
The max deposit load will be capped at 36% max. Drawdown may hit 40% at the worse time, usually 15% - 20%.
The backtest has shown that a smaller drawdown will often give a smaller profit overall. No risk no reward.
The system will be finetuned during Chirstmas every year, no other changes will be done unless stated.
Updated the strategy to trade AUDUSD, EURUSD & USDJPY. GBPUSD & SpotCrude are removed, also slowly moving 155$ balance to WTI account to hit 500 AUD each. The new strategy will purely focusing on FX instead of doing a mix.
Planning to make this version focusing purely on FOREX, since there is already a WTI version. Crude Oil dominates the return on this one, so it is a bit of overlaps.
Since 1st June, the signal won't be changed anymore, except for yearly optimisation.
New version is now deployed.
Further adjustments are required, simply having an inverse signal was a bad idea. I will pause the system next week to work on my new approach.
Wednesday, Thursday and Friday will now produce a counter signal. This aims to reduce drawdown while having more profit.
USD
USD
USD