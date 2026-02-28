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信号 / MetaTrader 5 / F U N N Y I O N E
Yiheng Quan

F U N N Y I O N E

Yiheng Quan
Yiheng Quan

Yiheng Quan

My strategies are focusing on survival first and then profit second aiming at 50% winrate at most but with a decent profit factor and sortino ratio while minimising maximum drawdown.
0条评论
可靠性
39
0 / 0 USD
每月复制 76 USD per 
增长自 2025 18%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 261
盈利交易:
563 (44.64%)
亏损交易:
698 (55.35%)
最好交易:
47.46 USD
最差交易:
-27.77 USD
毛利:
1 475.50 USD (317 907 pips)
毛利亏损:
-1 359.92 USD (290 815 pips)
最大连续赢利:
44 (87.71 USD)
最大连续盈利:
91.53 USD (9)
夏普比率:
0.04
交易活动:
33.54%
最大入金加载:
103.67%
最近交易:
39 几分钟前
每周交易:
29
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.67
长期交易:
663 (52.58%)
短期交易:
598 (47.42%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.09 USD
平均利润:
2.62 USD
平均损失:
-1.95 USD
最大连续失误:
24 (-42.83 USD)
最大连续亏损:
-75.09 USD (5)
每月增长:
9.13%
年度预测:
110.78%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
60.82 USD
最大值:
172.13 USD (25.59%)
相对跌幅:
结余:
30.24% (171.80 USD)
净值:
10.34% (54.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
SpotCrude.a 317
AUDUSD.a 163
EURUSD.a 126
AUDJPY.a 69
GBPUSD.a 59
ETHUSD.a 58
EURGBP.a 58
USDJPY.a 55
SGDJPY.a 51
NZDUSD.a 46
Copper.a 39
USDCAD.a 31
EURJPY.a 26
AUDCAD.a 26
AUDNZD.a 21
NZDJPY.a 20
GBPCAD.a 19
EURCAD.a 16
GBPJPY.a 16
AUDCHF.a 14
USDSGD.a 9
EURCHF.a 8
NAS100.a 6
USDCHF.a 4
US30.a 3
UK100.a 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SpotCrude.a 2
AUDUSD.a 44
EURUSD.a 31
AUDJPY.a -13
GBPUSD.a -4
ETHUSD.a -10
EURGBP.a -23
USDJPY.a 43
SGDJPY.a 3
NZDUSD.a -17
Copper.a 71
USDCAD.a 20
EURJPY.a -5
AUDCAD.a -10
AUDNZD.a -4
NZDJPY.a -36
GBPCAD.a -5
EURCAD.a -4
GBPJPY.a -10
AUDCHF.a -7
USDSGD.a -3
EURCHF.a -4
NAS100.a 72
USDCHF.a -6
US30.a -6
UK100.a -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SpotCrude.a 47K
AUDUSD.a 5.1K
EURUSD.a 1.6K
AUDJPY.a -249
GBPUSD.a 340
ETHUSD.a -32K
EURGBP.a -390
USDJPY.a 832
SGDJPY.a 1.1K
NZDUSD.a -1.5K
Copper.a 3.6K
USDCAD.a 760
EURJPY.a -623
AUDCAD.a -550
AUDNZD.a -459
NZDJPY.a -413
GBPCAD.a -451
EURCAD.a -304
GBPJPY.a -1.4K
AUDCHF.a -213
USDSGD.a -280
EURCHF.a -273
NAS100.a 7.2K
USDCHF.a -440
US30.a -550
UK100.a -299
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +47.46 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +87.71 USD
最大连续亏损: -42.83 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

F.U.N.N.Y stands for Fully Unstable Neural Network for Yield.

Since 1st June 2026, this signal will trade AUDUSD, EURUSD and USDJPY only.

The latest version was optimised for montly return, sortino ratio, recovery factor & profit factor.

The max deposit load will be capped at 36% max. Drawdown may hit 40% at the worse time, usually 15% - 20%.

The backtest has shown that a smaller drawdown will often give a smaller profit overall. No risk no reward.

The system will be finetuned during Chirstmas every year, no other changes will be done unless stated.

没有评论
2026.08.03 05:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.20 05:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.15 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.27 00:08 2026.06.27 00:08:23  

Updated the strategy to trade AUDUSD, EURUSD & USDJPY. GBPUSD & SpotCrude are removed, also slowly moving 155$ balance to WTI account to hit 500 AUD each. The new strategy will purely focusing on FX instead of doing a mix.

2026.06.26 07:43 2026.06.26 07:43:57  

Planning to make this version focusing purely on FOREX, since there is already a WTI version. Crude Oil dominates the return on this one, so it is a bit of overlaps.

2026.06.08 18:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.08 05:40
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.07 11:11 2026.06.07 11:11:01  

Since 1st June, the signal won't be changed anymore, except for yearly optimisation.

2026.05.28 17:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.26 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.25 07:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.25 00:01 2026.05.25 00:01:05  

New version is now deployed.

2026.05.21 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.17 03:25 2026.05.17 03:25:05  

Further adjustments are required, simply having an inverse signal was a bad idea. I will pause the system next week to work on my new approach.

2026.05.09 03:26 2026.05.09 03:26:17  

Wednesday, Thursday and Friday will now produce a counter signal. This aims to reduce drawdown while having more profit.

2026.03.25 17:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.25 14:34
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.25 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.25 09:32
Share of days for 80% of growth is too low
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
F U N N Y I O N E
每月76 USD
18%
0
0
USD
535
USD
39
98%
1 261
44%
34%
1.08
0.09
USD
30%
1:30
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信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

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