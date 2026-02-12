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Vinicius Pereira De Oliveira

Vini Day Trading MT5 v2

Vinicius Pereira De Oliveira
Vinicius Pereira De Oliveira

Vinicius Pereira De Oliveira

4 (4)
Vini Expert Advisor (EA) For Forex Trading On MetaTrader 5 (MT5) And MetaTrader 4 (MT4)
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 877
Прибыльных трейдов:
1 857 (47.89%)
Убыточных трейдов:
2 020 (52.10%)
Лучший трейд:
51.54 USD
Худший трейд:
-52.04 USD
Общая прибыль:
7 886.09 USD (7 387 480 pips)
Общий убыток:
-6 960.33 USD (8 178 398 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (155.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
575.28 USD (42)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
59.65%
Макс. загрузка депозита:
85.49%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
73
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
1 897 (48.93%)
Коротких трейдов:
1 980 (51.07%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
4.25 USD
Средний убыток:
-3.45 USD
Макс. серия проигрышей:
38 (-48.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-484.47 USD (25)
Прирост в месяц:
-7.77%
Годовой прогноз:
-94.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
538.86 USD
Максимальная:
906.89 USD (28.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.24% (549.92 USD)
По эквити:
14.58% (198.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500 292
SOXX.NAS 264
USDJPY 246
EURJPY 227
NVDA.NAS 226
QQQ.NAS 181
AUDUSD 180
CHFJPY 147
USDCAD 145
EURUSD 141
TSLA.NAS 135
AUDJPY 130
EURGBP 127
DELL.NYSE 126
JP225 123
SKYY.NAS 105
EURCAD 97
GM.NYSE 95
MRVL.NAS 94
NZDUSD 92
AMZN.NAS 76
NET.NYSE 75
MSFT.NAS 65
IUSG.NAS 62
AUDCHF 60
DE40 57
AFRM.NAS 52
COIN.NAS 44
US2000 42
CADJPY 41
GBPNZD 35
US30 25
UPST.NAS 20
USTEC 19
URI.NYSE 8
AAPL.NAS 6
AMD.NAS 4
GBPCAD 4
ORCL.NYSE 3
CDNS.NAS 2
GBPAUD 1
AUDCAD 1
GBPUSD 1
GBPCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500 17
SOXX.NAS 417
USDJPY 156
EURJPY 403
NVDA.NAS -71
QQQ.NAS -8
AUDUSD -236
CHFJPY 477
USDCAD -61
EURUSD -1
TSLA.NAS 121
AUDJPY -30
EURGBP -115
DELL.NYSE -35
JP225 -93
SKYY.NAS -80
EURCAD 20
GM.NYSE -32
MRVL.NAS 36
NZDUSD -61
AMZN.NAS 42
NET.NYSE -3
MSFT.NAS -58
IUSG.NAS 10
AUDCHF -60
DE40 -452
AFRM.NAS 29
COIN.NAS 9
US2000 439
CADJPY 28
GBPNZD 70
US30 41
UPST.NAS -7
USTEC 16
URI.NYSE -24
AAPL.NAS 1
AMD.NAS -3
GBPCAD 18
ORCL.NYSE -4
CDNS.NAS -5
GBPAUD 7
AUDCAD 1
GBPUSD 0
GBPCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500 29K
SOXX.NAS 858K
USDJPY 2.6K
EURJPY 25K
NVDA.NAS 464
QQQ.NAS 1.3K
AUDUSD -18K
CHFJPY 41K
USDCAD -2K
EURUSD -4.2K
TSLA.NAS 19K
AUDJPY -8.7K
EURGBP -2.4K
DELL.NYSE 257
JP225 -1.5M
SKYY.NAS -57K
EURCAD -1.8K
GM.NYSE -20K
MRVL.NAS 91K
NZDUSD -3.5K
AMZN.NAS 50K
NET.NYSE 19K
MSFT.NAS -11K
IUSG.NAS 764
AUDCHF -2.1K
DE40 -366K
AFRM.NAS 6.4K
COIN.NAS 86K
US2000 45K
CADJPY 4.3K
GBPNZD 13K
US30 50K
UPST.NAS -11K
USTEC 20K
URI.NYSE -115K
AAPL.NAS 2.3K
AMD.NAS -32K
GBPCAD 1.3K
ORCL.NYSE -1.8K
CDNS.NAS -9.7K
GBPAUD 538
AUDCAD 85
GBPUSD 28
GBPCHF 106
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +51.54 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 42
Макс. серия проигрышей: 25
Макс. прибыль в серии: +155.58 USD
Макс. убыток в серии: -48.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
VTMarkets-Live 6
0.75 × 12
CapitalPointTrading-MT5-4
1.91 × 32
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
15.93 × 27
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2026.05.31 23:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.30 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.20 07:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.02.17 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.13 08:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.02.13 05:48
80% of trades performed within 4 days. This comprises 4.94% of days out of the 81 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.13 04:46
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Мат. ожидание
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Vini Day Trading MT5 v2
999 USD в месяц
62%
0
0
USD
2.4K
USD
37
100%
3 877
47%
60%
1.13
0.24
USD
36%
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