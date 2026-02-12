- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 877
Прибыльных трейдов:
1 857 (47.89%)
Убыточных трейдов:
2 020 (52.10%)
Лучший трейд:
51.54 USD
Худший трейд:
-52.04 USD
Общая прибыль:
7 886.09 USD (7 387 480 pips)
Общий убыток:
-6 960.33 USD (8 178 398 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (155.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
575.28 USD (42)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
59.65%
Макс. загрузка депозита:
85.49%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
73
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
1 897 (48.93%)
Коротких трейдов:
1 980 (51.07%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
4.25 USD
Средний убыток:
-3.45 USD
Макс. серия проигрышей:
38 (-48.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-484.47 USD (25)
Прирост в месяц:
-7.77%
Годовой прогноз:
-94.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
538.86 USD
Максимальная:
906.89 USD (28.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.24% (549.92 USD)
По эквити:
14.58% (198.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500
|292
|SOXX.NAS
|264
|USDJPY
|246
|EURJPY
|227
|NVDA.NAS
|226
|QQQ.NAS
|181
|AUDUSD
|180
|CHFJPY
|147
|USDCAD
|145
|EURUSD
|141
|TSLA.NAS
|135
|AUDJPY
|130
|EURGBP
|127
|DELL.NYSE
|126
|JP225
|123
|SKYY.NAS
|105
|EURCAD
|97
|GM.NYSE
|95
|MRVL.NAS
|94
|NZDUSD
|92
|AMZN.NAS
|76
|NET.NYSE
|75
|MSFT.NAS
|65
|IUSG.NAS
|62
|AUDCHF
|60
|DE40
|57
|AFRM.NAS
|52
|COIN.NAS
|44
|US2000
|42
|CADJPY
|41
|GBPNZD
|35
|US30
|25
|UPST.NAS
|20
|USTEC
|19
|URI.NYSE
|8
|AAPL.NAS
|6
|AMD.NAS
|4
|GBPCAD
|4
|ORCL.NYSE
|3
|CDNS.NAS
|2
|GBPAUD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500
|17
|SOXX.NAS
|417
|USDJPY
|156
|EURJPY
|403
|NVDA.NAS
|-71
|QQQ.NAS
|-8
|AUDUSD
|-236
|CHFJPY
|477
|USDCAD
|-61
|EURUSD
|-1
|TSLA.NAS
|121
|AUDJPY
|-30
|EURGBP
|-115
|DELL.NYSE
|-35
|JP225
|-93
|SKYY.NAS
|-80
|EURCAD
|20
|GM.NYSE
|-32
|MRVL.NAS
|36
|NZDUSD
|-61
|AMZN.NAS
|42
|NET.NYSE
|-3
|MSFT.NAS
|-58
|IUSG.NAS
|10
|AUDCHF
|-60
|DE40
|-452
|AFRM.NAS
|29
|COIN.NAS
|9
|US2000
|439
|CADJPY
|28
|GBPNZD
|70
|US30
|41
|UPST.NAS
|-7
|USTEC
|16
|URI.NYSE
|-24
|AAPL.NAS
|1
|AMD.NAS
|-3
|GBPCAD
|18
|ORCL.NYSE
|-4
|CDNS.NAS
|-5
|GBPAUD
|7
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|0
|GBPCHF
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500
|29K
|SOXX.NAS
|858K
|USDJPY
|2.6K
|EURJPY
|25K
|NVDA.NAS
|464
|QQQ.NAS
|1.3K
|AUDUSD
|-18K
|CHFJPY
|41K
|USDCAD
|-2K
|EURUSD
|-4.2K
|TSLA.NAS
|19K
|AUDJPY
|-8.7K
|EURGBP
|-2.4K
|DELL.NYSE
|257
|JP225
|-1.5M
|SKYY.NAS
|-57K
|EURCAD
|-1.8K
|GM.NYSE
|-20K
|MRVL.NAS
|91K
|NZDUSD
|-3.5K
|AMZN.NAS
|50K
|NET.NYSE
|19K
|MSFT.NAS
|-11K
|IUSG.NAS
|764
|AUDCHF
|-2.1K
|DE40
|-366K
|AFRM.NAS
|6.4K
|COIN.NAS
|86K
|US2000
|45K
|CADJPY
|4.3K
|GBPNZD
|13K
|US30
|50K
|UPST.NAS
|-11K
|USTEC
|20K
|URI.NYSE
|-115K
|AAPL.NAS
|2.3K
|AMD.NAS
|-32K
|GBPCAD
|1.3K
|ORCL.NYSE
|-1.8K
|CDNS.NAS
|-9.7K
|GBPAUD
|538
|AUDCAD
|85
|GBPUSD
|28
|GBPCHF
|106
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +51.54 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 42
Макс. серия проигрышей: 25
Макс. прибыль в серии: +155.58 USD
Макс. убыток в серии: -48.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live 6
|0.75 × 12
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.91 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|15.93 × 27
Expert Advisor Monitoring.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
62%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
37
100%
3 877
47%
60%
1.13
0.24
USD
USD
36%
1:500