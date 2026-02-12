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Signals / MetaTrader 5 / Vini Day Trading MT5 v2
Vinicius Pereira De Oliveira

Vini Day Trading MT5 v2

Vinicius Pereira De Oliveira
Vinicius Pereira De Oliveira

Vinicius Pereira De Oliveira

4 (4)
Vini Expert Advisor (EA) For Forex Trading On MetaTrader 5 (MT5) And MetaTrader 4 (MT4)
2 products 5 signals 6 codes 11 topics 1896 comments
0 reviews
Reliability
37 weeks
0 / 0 USD
Copy for 999 USD per month
growth since 2025 62%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
3 874
Profit Trades:
1 854 (47.85%)
Loss Trades:
2 020 (52.14%)
Best trade:
51.54 USD
Worst trade:
-52.04 USD
Gross Profit:
7 883.36 USD (7 387 409 pips)
Gross Loss:
-6 960.33 USD (8 178 398 pips)
Maximum consecutive wins:
58 (155.58 USD)
Maximal consecutive profit:
575.28 USD (42)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
59.65%
Max deposit load:
85.49%
Latest trade:
8 hours ago
Trades per week:
77
Avg holding time:
12 hours
Recovery Factor:
1.02
Long Trades:
1 894 (48.89%)
Short Trades:
1 980 (51.11%)
Profit Factor:
1.13
Expected Payoff:
0.24 USD
Average Profit:
4.25 USD
Average Loss:
-3.45 USD
Maximum consecutive losses:
38 (-48.85 USD)
Maximal consecutive loss:
-484.47 USD (25)
Monthly growth:
-9.34%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
538.86 USD
Maximal:
906.89 USD (28.68%)
Relative drawdown:
By Balance:
36.24% (549.92 USD)
By Equity:
14.58% (198.06 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
US500 292
SOXX.NAS 264
USDJPY 246
EURJPY 227
NVDA.NAS 226
QQQ.NAS 181
AUDUSD 180
CHFJPY 147
USDCAD 145
EURUSD 141
TSLA.NAS 135
AUDJPY 130
EURGBP 127
DELL.NYSE 126
JP225 123
SKYY.NAS 105
EURCAD 97
GM.NYSE 95
MRVL.NAS 94
NZDUSD 92
AMZN.NAS 76
NET.NYSE 75
MSFT.NAS 65
IUSG.NAS 62
DE40 57
AUDCHF 57
AFRM.NAS 52
COIN.NAS 44
US2000 42
CADJPY 41
GBPNZD 35
US30 25
UPST.NAS 20
USTEC 19
URI.NYSE 8
AAPL.NAS 6
AMD.NAS 4
GBPCAD 4
ORCL.NYSE 3
CDNS.NAS 2
GBPAUD 1
AUDCAD 1
GBPUSD 1
GBPCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
US500 17
SOXX.NAS 417
USDJPY 156
EURJPY 403
NVDA.NAS -71
QQQ.NAS -8
AUDUSD -236
CHFJPY 477
USDCAD -61
EURUSD -1
TSLA.NAS 121
AUDJPY -30
EURGBP -115
DELL.NYSE -35
JP225 -93
SKYY.NAS -80
EURCAD 20
GM.NYSE -32
MRVL.NAS 36
NZDUSD -61
AMZN.NAS 42
NET.NYSE -3
MSFT.NAS -58
IUSG.NAS 10
DE40 -452
AUDCHF -63
AFRM.NAS 29
COIN.NAS 9
US2000 439
CADJPY 28
GBPNZD 70
US30 41
UPST.NAS -7
USTEC 16
URI.NYSE -24
AAPL.NAS 1
AMD.NAS -3
GBPCAD 18
ORCL.NYSE -4
CDNS.NAS -5
GBPAUD 7
AUDCAD 1
GBPUSD 0
GBPCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
US500 29K
SOXX.NAS 858K
USDJPY 2.6K
EURJPY 25K
NVDA.NAS 464
QQQ.NAS 1.3K
AUDUSD -18K
CHFJPY 41K
USDCAD -2K
EURUSD -4.2K
TSLA.NAS 19K
AUDJPY -8.7K
EURGBP -2.4K
DELL.NYSE 257
JP225 -1.5M
SKYY.NAS -57K
EURCAD -1.8K
GM.NYSE -20K
MRVL.NAS 91K
NZDUSD -3.5K
AMZN.NAS 50K
NET.NYSE 19K
MSFT.NAS -11K
IUSG.NAS 764
DE40 -366K
AUDCHF -2.2K
AFRM.NAS 6.4K
COIN.NAS 86K
US2000 45K
CADJPY 4.3K
GBPNZD 13K
US30 50K
UPST.NAS -11K
USTEC 20K
URI.NYSE -115K
AAPL.NAS 2.3K
AMD.NAS -32K
GBPCAD 1.3K
ORCL.NYSE -1.8K
CDNS.NAS -9.7K
GBPAUD 538
AUDCAD 85
GBPUSD 28
GBPCHF 106
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +51.54 USD
Worst trade: -52 USD
Maximum consecutive wins: 42
Maximum consecutive losses: 25
Maximal consecutive profit: +155.58 USD
Maximal consecutive loss: -48.85 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "CapitalPointTrading-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FusionMarkets-Live
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
VTMarkets-Live 6
1.27 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
1.91 × 32
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
15.93 × 27
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Expert Advisor Monitoring.
No reviews
2026.05.31 23:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.30 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.20 07:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.02.17 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.13 08:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.02.13 05:48
80% of trades performed within 4 days. This comprises 4.94% of days out of the 81 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.13 04:46
80% of trades performed within 4 days. This comprises 4.94% of days out of the 81 days of the signal's entire lifetime.
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Vini Day Trading MT5 v2
999 USD per month
62%
0
0
USD
2.4K
USD
37
100%
3 874
47%
60%
1.13
0.24
USD
36%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.