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Vinicius Pereira De Oliveira

Vini Day Trading MT5 v2

Vinicius Pereira De Oliveira
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Vinicius Pereira De Oliveira

4 (4)
Vini Expert Advisor (EA) For Forex Trading On MetaTrader 5 (MT5) And MetaTrader 4 (MT4)
2 产品 5 信号 6 代码 11 主题 1898 评论
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交易:
3 887
盈利交易:
1 859 (47.82%)
亏损交易:
2 028 (52.17%)
最好交易:
51.54 USD
最差交易:
-52.04 USD
毛利:
7 889.29 USD (7 387 677 pips)
毛利亏损:
-6 982.12 USD (8 190 580 pips)
最大连续赢利:
58 (155.58 USD)
最大连续盈利:
575.28 USD (42)
夏普比率:
0.03
交易活动:
58.46%
最大入金加载:
85.49%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
83
平均持有时间:
12 小时
采收率:
1.00
长期交易:
1 906 (49.04%)
短期交易:
1 981 (50.96%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.23 USD
平均利润:
4.24 USD
平均损失:
-3.44 USD
最大连续失误:
38 (-48.85 USD)
最大连续亏损:
-484.47 USD (25)
每月增长:
-7.59%
年度预测:
-92.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
538.86 USD
最大值:
906.89 USD (28.68%)
相对跌幅:
结余:
36.24% (549.92 USD)
净值:
14.58% (198.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US500 292
SOXX.NAS 267
USDJPY 247
NVDA.NAS 231
EURJPY 227
AUDUSD 181
QQQ.NAS 181
CHFJPY 147
USDCAD 145
EURUSD 141
TSLA.NAS 135
AUDJPY 130
EURGBP 127
DELL.NYSE 126
JP225 123
SKYY.NAS 105
EURCAD 97
GM.NYSE 95
MRVL.NAS 94
NZDUSD 92
AMZN.NAS 76
NET.NYSE 75
MSFT.NAS 65
IUSG.NAS 62
AUDCHF 60
DE40 57
AFRM.NAS 52
COIN.NAS 44
US2000 42
CADJPY 41
GBPNZD 35
US30 25
UPST.NAS 20
USTEC 19
URI.NYSE 8
AAPL.NAS 6
AMD.NAS 4
GBPCAD 4
ORCL.NYSE 3
CDNS.NAS 2
GBPAUD 1
AUDCAD 1
GBPUSD 1
GBPCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US500 17
SOXX.NAS 412
USDJPY 149
NVDA.NAS -72
EURJPY 403
AUDUSD -241
QQQ.NAS -8
CHFJPY 477
USDCAD -61
EURUSD -1
TSLA.NAS 121
AUDJPY -30
EURGBP -115
DELL.NYSE -35
JP225 -93
SKYY.NAS -80
EURCAD 20
GM.NYSE -32
MRVL.NAS 36
NZDUSD -61
AMZN.NAS 42
NET.NYSE -3
MSFT.NAS -58
IUSG.NAS 10
AUDCHF -60
DE40 -452
AFRM.NAS 29
COIN.NAS 9
US2000 439
CADJPY 28
GBPNZD 70
US30 41
UPST.NAS -7
USTEC 16
URI.NYSE -24
AAPL.NAS 1
AMD.NAS -3
GBPCAD 18
ORCL.NYSE -4
CDNS.NAS -5
GBPAUD 7
AUDCAD 1
GBPUSD 0
GBPCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US500 29K
SOXX.NAS 847K
USDJPY 2K
NVDA.NAS 374
EURJPY 25K
AUDUSD -18K
QQQ.NAS 1.3K
CHFJPY 41K
USDCAD -2K
EURUSD -4.2K
TSLA.NAS 19K
AUDJPY -8.7K
EURGBP -2.4K
DELL.NYSE 257
JP225 -1.5M
SKYY.NAS -57K
EURCAD -1.8K
GM.NYSE -20K
MRVL.NAS 91K
NZDUSD -3.5K
AMZN.NAS 50K
NET.NYSE 19K
MSFT.NAS -11K
IUSG.NAS 764
AUDCHF -2.1K
DE40 -366K
AFRM.NAS 6.4K
COIN.NAS 86K
US2000 45K
CADJPY 4.3K
GBPNZD 13K
US30 50K
UPST.NAS -11K
USTEC 20K
URI.NYSE -115K
AAPL.NAS 2.3K
AMD.NAS -32K
GBPCAD 1.3K
ORCL.NYSE -1.8K
CDNS.NAS -9.7K
GBPAUD 538
AUDCAD 85
GBPUSD 28
GBPCHF 106
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
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2026.05.31 23:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.30 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.20 07:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.02.17 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.13 08:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.02.13 05:48
80% of trades performed within 4 days. This comprises 4.94% of days out of the 81 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.13 04:46
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Vini Day Trading MT5 v2
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