- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 887
盈利交易:
1 859 (47.82%)
亏损交易:
2 028 (52.17%)
最好交易:
51.54 USD
最差交易:
-52.04 USD
毛利:
7 889.29 USD (7 387 677 pips)
毛利亏损:
-6 982.12 USD (8 190 580 pips)
最大连续赢利:
58 (155.58 USD)
最大连续盈利:
575.28 USD (42)
夏普比率:
0.03
交易活动:
58.46%
最大入金加载:
85.49%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
83
平均持有时间:
12 小时
采收率:
1.00
长期交易:
1 906 (49.04%)
短期交易:
1 981 (50.96%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.23 USD
平均利润:
4.24 USD
平均损失:
-3.44 USD
最大连续失误:
38 (-48.85 USD)
最大连续亏损:
-484.47 USD (25)
每月增长:
-7.59%
年度预测:
-92.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
538.86 USD
最大值:
906.89 USD (28.68%)
相对跌幅:
结余:
36.24% (549.92 USD)
净值:
14.58% (198.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500
|292
|SOXX.NAS
|267
|USDJPY
|247
|NVDA.NAS
|231
|EURJPY
|227
|AUDUSD
|181
|QQQ.NAS
|181
|CHFJPY
|147
|USDCAD
|145
|EURUSD
|141
|TSLA.NAS
|135
|AUDJPY
|130
|EURGBP
|127
|DELL.NYSE
|126
|JP225
|123
|SKYY.NAS
|105
|EURCAD
|97
|GM.NYSE
|95
|MRVL.NAS
|94
|NZDUSD
|92
|AMZN.NAS
|76
|NET.NYSE
|75
|MSFT.NAS
|65
|IUSG.NAS
|62
|AUDCHF
|60
|DE40
|57
|AFRM.NAS
|52
|COIN.NAS
|44
|US2000
|42
|CADJPY
|41
|GBPNZD
|35
|US30
|25
|UPST.NAS
|20
|USTEC
|19
|URI.NYSE
|8
|AAPL.NAS
|6
|AMD.NAS
|4
|GBPCAD
|4
|ORCL.NYSE
|3
|CDNS.NAS
|2
|GBPAUD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500
|17
|SOXX.NAS
|412
|USDJPY
|149
|NVDA.NAS
|-72
|EURJPY
|403
|AUDUSD
|-241
|QQQ.NAS
|-8
|CHFJPY
|477
|USDCAD
|-61
|EURUSD
|-1
|TSLA.NAS
|121
|AUDJPY
|-30
|EURGBP
|-115
|DELL.NYSE
|-35
|JP225
|-93
|SKYY.NAS
|-80
|EURCAD
|20
|GM.NYSE
|-32
|MRVL.NAS
|36
|NZDUSD
|-61
|AMZN.NAS
|42
|NET.NYSE
|-3
|MSFT.NAS
|-58
|IUSG.NAS
|10
|AUDCHF
|-60
|DE40
|-452
|AFRM.NAS
|29
|COIN.NAS
|9
|US2000
|439
|CADJPY
|28
|GBPNZD
|70
|US30
|41
|UPST.NAS
|-7
|USTEC
|16
|URI.NYSE
|-24
|AAPL.NAS
|1
|AMD.NAS
|-3
|GBPCAD
|18
|ORCL.NYSE
|-4
|CDNS.NAS
|-5
|GBPAUD
|7
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|0
|GBPCHF
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500
|29K
|SOXX.NAS
|847K
|USDJPY
|2K
|NVDA.NAS
|374
|EURJPY
|25K
|AUDUSD
|-18K
|QQQ.NAS
|1.3K
|CHFJPY
|41K
|USDCAD
|-2K
|EURUSD
|-4.2K
|TSLA.NAS
|19K
|AUDJPY
|-8.7K
|EURGBP
|-2.4K
|DELL.NYSE
|257
|JP225
|-1.5M
|SKYY.NAS
|-57K
|EURCAD
|-1.8K
|GM.NYSE
|-20K
|MRVL.NAS
|91K
|NZDUSD
|-3.5K
|AMZN.NAS
|50K
|NET.NYSE
|19K
|MSFT.NAS
|-11K
|IUSG.NAS
|764
|AUDCHF
|-2.1K
|DE40
|-366K
|AFRM.NAS
|6.4K
|COIN.NAS
|86K
|US2000
|45K
|CADJPY
|4.3K
|GBPNZD
|13K
|US30
|50K
|UPST.NAS
|-11K
|USTEC
|20K
|URI.NYSE
|-115K
|AAPL.NAS
|2.3K
|AMD.NAS
|-32K
|GBPCAD
|1.3K
|ORCL.NYSE
|-1.8K
|CDNS.NAS
|-9.7K
|GBPAUD
|538
|AUDCAD
|85
|GBPUSD
|28
|GBPCHF
|106
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +51.54 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 42
最大连续失误: 25
最大连续盈利: +155.58 USD
最大连续亏损: -48.85 USD
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
61%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
38
100%
3 887
47%
58%
1.12
0.23
USD
USD
36%
1:500