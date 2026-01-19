СигналыРазделы
Aleksandr Petin

AS100

Aleksandr Petin
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
12 (92.30%)
Убыточных трейдов:
1 (7.69%)
Лучший трейд:
1.08 USD
Худший трейд:
-1.95 USD
Общая прибыль:
2.36 USD (266 pips)
Общий убыток:
-1.95 USD (153 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (2.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.14 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
95.01%
Макс. загрузка депозита:
97.29%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
0.21
Длинных трейдов:
8 (61.54%)
Коротких трейдов:
5 (38.46%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.03 USD
Средняя прибыль:
0.20 USD
Средний убыток:
-1.95 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.95 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.73 USD
Максимальная:
1.95 USD (1.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.94% (1.95 USD)
По эквити:
4.17% (4.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPYrfd 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPYrfd 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPYrfd 113
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.08 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2.14 USD
Макс. убыток в серии: -1.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

 USDJPY. Только ручная торговля. Полный личный контроль. Без мартингейла, без сеток. Счёт с хеджированием.Депозит от 100USD. Возможны контролируемые просадки. 
Нет отзывов
2026.01.19 08:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 06:38
Share of trading days is too low
2026.01.19 06:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 05:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 05:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 05:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.19 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
