Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
12 (92.30%)
Убыточных трейдов:
1 (7.69%)
Лучший трейд:
1.08 USD
Худший трейд:
-1.95 USD
Общая прибыль:
2.36 USD (266 pips)
Общий убыток:
-1.95 USD (153 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (2.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.14 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
95.01%
Макс. загрузка депозита:
97.29%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
0.21
Длинных трейдов:
8 (61.54%)
Коротких трейдов:
5 (38.46%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.03 USD
Средняя прибыль:
0.20 USD
Средний убыток:
-1.95 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.95 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.73 USD
Максимальная:
1.95 USD (1.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.94% (1.95 USD)
По эквити:
4.17% (4.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPYrfd
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPYrfd
|113
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
USDJPY. Только ручная торговля. Полный личный контроль. Без мартингейла, без сеток. Счёт с хеджированием.Депозит от 100USD. Возможны контролируемые просадки.
