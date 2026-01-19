SinaisSeções
Aleksandr Petin

AS100

Aleksandr Petin
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
12 (92.30%)
Negociações com perda:
1 (7.69%)
Melhor negociação:
1.08 USD
Pior negociação:
-1.95 USD
Lucro bruto:
2.36 USD (266 pips)
Perda bruta:
-1.95 USD (153 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (2.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.14 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
95.01%
Depósito máximo carregado:
97.29%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
54 minutos
Fator de recuperação:
0.21
Negociações longas:
8 (61.54%)
Negociações curtas:
5 (38.46%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
0.03 USD
Lucro médio:
0.20 USD
Perda média:
-1.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.95 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.73 USD
Máximo:
1.95 USD (1.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.94% (1.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.17% (4.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPYrfd 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPYrfd 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPYrfd 113
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.08 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2.14 USD
Máxima perda consecutiva: -1.95 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

 USDJPY. Только ручная торговля. Полный личный контроль. Без мартингейла, без сеток. Счёт с хеджированием.Депозит от 100USD. Возможны контролируемые просадки. 
Sem comentários
2026.01.19 08:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 06:38
Share of trading days is too low
2026.01.19 06:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 05:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 05:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 05:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.19 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
