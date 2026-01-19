- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
12 (92.30%)
Negociações com perda:
1 (7.69%)
Melhor negociação:
1.08 USD
Pior negociação:
-1.95 USD
Lucro bruto:
2.36 USD (266 pips)
Perda bruta:
-1.95 USD (153 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (2.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.14 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
95.01%
Depósito máximo carregado:
97.29%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
54 minutos
Fator de recuperação:
0.21
Negociações longas:
8 (61.54%)
Negociações curtas:
5 (38.46%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
0.03 USD
Lucro médio:
0.20 USD
Perda média:
-1.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.95 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.73 USD
Máximo:
1.95 USD (1.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.94% (1.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.17% (4.19 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPYrfd
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPYrfd
|113
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.08 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2.14 USD
Máxima perda consecutiva: -1.95 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
USDJPY. Только ручная торговля. Полный личный контроль. Без мартингейла, без сеток. Счёт с хеджированием.Депозит от 100USD. Возможны контролируемые просадки.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
101
USD
USD
1
0%
13
92%
95%
1.21
0.03
USD
USD
4%
1:40