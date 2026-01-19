SegnaliSezioni
Aleksandr Petin

AS100

Aleksandr Petin
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2026 0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
12 (92.30%)
Loss Trade:
1 (7.69%)
Best Trade:
1.08 USD
Worst Trade:
-1.95 USD
Profitto lordo:
2.36 USD (266 pips)
Perdita lorda:
-1.95 USD (153 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (2.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.14 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
93.84%
Massimo carico di deposito:
97.29%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
8 (61.54%)
Short Trade:
5 (38.46%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.03 USD
Profitto medio:
0.20 USD
Perdita media:
-1.95 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.95 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.73 USD
Massimale:
1.95 USD (1.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.94% (1.95 USD)
Per equità:
4.17% (4.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYrfd 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYrfd 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYrfd 113
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.08 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.14 USD
Massima perdita consecutiva: -1.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

 USDJPY. Только ручная торговля. Полный личный контроль. Без мартингейла, без сеток. Счёт с хеджированием.Депозит от 100USD. Возможны контролируемые просадки. 
2026.01.19 08:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 06:38
Share of trading days is too low
2026.01.19 06:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 05:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 05:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 05:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.19 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
