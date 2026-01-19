- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
12 (92.30%)
Loss Trade:
1 (7.69%)
Best Trade:
1.08 USD
Worst Trade:
-1.95 USD
Profitto lordo:
2.36 USD (266 pips)
Perdita lorda:
-1.95 USD (153 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (2.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.14 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
93.84%
Massimo carico di deposito:
97.29%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
8 (61.54%)
Short Trade:
5 (38.46%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.03 USD
Profitto medio:
0.20 USD
Perdita media:
-1.95 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.95 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.73 USD
Massimale:
1.95 USD (1.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.94% (1.95 USD)
Per equità:
4.17% (4.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPYrfd
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPYrfd
|113
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
USDJPY. Только ручная торговля. Полный личный контроль. Без мартингейла, без сеток. Счёт с хеджированием.Депозит от 100USD. Возможны контролируемые просадки.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
0%
0
0
USD
USD
101
USD
USD
1
0%
13
92%
94%
1.21
0.03
USD
USD
4%
1:40