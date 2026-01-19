- 成長
トレード:
13
利益トレード:
12 (92.30%)
損失トレード:
1 (7.69%)
ベストトレード:
1.08 USD
最悪のトレード:
-1.95 USD
総利益:
2.36 USD (266 pips)
総損失:
-1.95 USD (153 pips)
最大連続の勝ち:
9 (2.14 USD)
最大連続利益:
2.14 USD (9)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
95.01%
最大入金額:
97.29%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
0.21
長いトレード:
8 (61.54%)
短いトレード:
5 (38.46%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
0.03 USD
平均利益:
0.20 USD
平均損失:
-1.95 USD
最大連続の負け:
1 (-1.95 USD)
最大連続損失:
-1.95 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.73 USD
最大の:
1.95 USD (1.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.94% (1.95 USD)
エクイティによる:
4.17% (4.19 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.08 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2.14 USD
最大連続損失: -1.95 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
USDJPY. Только ручная торговля. Полный личный контроль. Без мартингейла, без сеток. Счёт с хеджированием.Депозит от 100USD. Возможны контролируемые просадки.
レビューなし
