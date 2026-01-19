シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AS100
Aleksandr Petin

AS100

Aleksandr Petin
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
12 (92.30%)
損失トレード:
1 (7.69%)
ベストトレード:
1.08 USD
最悪のトレード:
-1.95 USD
総利益:
2.36 USD (266 pips)
総損失:
-1.95 USD (153 pips)
最大連続の勝ち:
9 (2.14 USD)
最大連続利益:
2.14 USD (9)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
95.01%
最大入金額:
97.29%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
0.21
長いトレード:
8 (61.54%)
短いトレード:
5 (38.46%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
0.03 USD
平均利益:
0.20 USD
平均損失:
-1.95 USD
最大連続の負け:
1 (-1.95 USD)
最大連続損失:
-1.95 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.73 USD
最大の:
1.95 USD (1.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.94% (1.95 USD)
エクイティによる:
4.17% (4.19 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPYrfd 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPYrfd 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPYrfd 113
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.08 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2.14 USD
最大連続損失: -1.95 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

 USDJPY. Только ручная торговля. Полный личный контроль. Без мартингейла, без сеток. Счёт с хеджированием.Депозит от 100USD. Возможны контролируемые просадки. 
レビューなし
2026.01.19 08:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 06:38
Share of trading days is too low
2026.01.19 06:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 05:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 05:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 05:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.19 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
