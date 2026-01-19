信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AS100
Aleksandr Petin

AS100

Aleksandr Petin
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2026 0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
13
盈利交易:
12 (92.30%)
亏损交易:
1 (7.69%)
最好交易:
1.08 USD
最差交易:
-1.95 USD
毛利:
2.36 USD (266 pips)
毛利亏损:
-1.95 USD (153 pips)
最大连续赢利:
9 (2.14 USD)
最大连续盈利:
2.14 USD (9)
夏普比率:
0.05
交易活动:
95.01%
最大入金加载:
97.29%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
0.21
长期交易:
8 (61.54%)
短期交易:
5 (38.46%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.03 USD
平均利润:
0.20 USD
平均损失:
-1.95 USD
最大连续失误:
1 (-1.95 USD)
最大连续亏损:
-1.95 USD (1)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.73 USD
最大值:
1.95 USD (1.94%)
相对跌幅:
结余:
1.94% (1.95 USD)
净值:
4.17% (4.19 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPYrfd 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPYrfd 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPYrfd 113
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.08 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2.14 USD
最大连续亏损: -1.95 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

 USDJPY. Только ручная торговля. Полный личный контроль. Без мартингейла, без сеток. Счёт с хеджированием.Депозит от 100USD. Возможны контролируемые просадки. 
2026.01.19 08:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 06:38
Share of trading days is too low
2026.01.19 06:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 05:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 05:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 05:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.19 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AS100
每月35 USD
0%
0
0
USD
101
USD
1
0%
13
92%
95%
1.21
0.03
USD
4%
1:40
