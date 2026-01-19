- 成长
交易:
13
盈利交易:
12 (92.30%)
亏损交易:
1 (7.69%)
最好交易:
1.08 USD
最差交易:
-1.95 USD
毛利:
2.36 USD (266 pips)
毛利亏损:
-1.95 USD (153 pips)
最大连续赢利:
9 (2.14 USD)
最大连续盈利:
2.14 USD (9)
夏普比率:
0.05
交易活动:
95.01%
最大入金加载:
97.29%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
0.21
长期交易:
8 (61.54%)
短期交易:
5 (38.46%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.03 USD
平均利润:
0.20 USD
平均损失:
-1.95 USD
最大连续失误:
1 (-1.95 USD)
最大连续亏损:
-1.95 USD (1)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.73 USD
最大值:
1.95 USD (1.94%)
相对跌幅:
结余:
1.94% (1.95 USD)
净值:
4.17% (4.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPYrfd
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPYrfd
|113
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.08 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2.14 USD
最大连续亏损: -1.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
USDJPY. Только ручная торговля. Полный личный контроль. Без мартингейла, без сеток. Счёт с хеджированием.Депозит от 100USD. Возможны контролируемые просадки.
