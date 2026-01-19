- 자본
- 축소
트레이드:
13
이익 거래:
12 (92.30%)
손실 거래:
1 (7.69%)
최고의 거래:
1.08 USD
최악의 거래:
-1.95 USD
총 수익:
2.36 USD (266 pips)
총 손실:
-1.95 USD (153 pips)
연속 최대 이익:
9 (2.14 USD)
연속 최대 이익:
2.14 USD (9)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
95.01%
최대 입금량:
97.29%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
54 분
회복 요인:
0.21
롱(주식매수):
8 (61.54%)
숏(주식차입매도):
5 (38.46%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
0.03 USD
평균 이익:
0.20 USD
평균 손실:
-1.95 USD
연속 최대 손실:
1 (-1.95 USD)
연속 최대 손실:
-1.95 USD (1)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.73 USD
최대한의:
1.95 USD (1.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.94% (1.95 USD)
자본금별:
4.17% (4.19 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPYrfd
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPYrfd
|113
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.08 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2.14 USD
연속 최대 손실: -1.95 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
USDJPY. Только ручная торговля. Полный личный контроль. Без мартингейла, без сеток. Счёт с хеджированием.Депозит от 100USD. Возможны контролируемые просадки.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
0%
0
0
USD
USD
101
USD
USD
1
0%
13
92%
95%
1.21
0.03
USD
USD
4%
1:40