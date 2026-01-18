- Прирост
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
8 (50.00%)
Убыточных трейдов:
8 (50.00%)
Лучший трейд:
2.83 USD
Худший трейд:
-3.08 USD
Общая прибыль:
16.10 USD (2 575 pips)
Общий убыток:
-16.58 USD (2 369 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (2.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.83 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
82.04%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
8 (50.00%)
Коротких трейдов:
8 (50.00%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.03 USD
Средняя прибыль:
2.01 USD
Средний убыток:
-2.07 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.08 USD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.88 USD
Максимальная:
3.88 USD (2.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.78% (3.38 USD)
По эквити:
2.84% (5.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY+
|4
|NZDJPY+
|4
|AUDJPY+
|4
|GBPJPY+
|2
|EURJPY+
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY+
|-7
|NZDJPY+
|-9
|AUDJPY+
|9
|GBPJPY+
|1
|EURJPY+
|5
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY+
|-1.1K
|NZDJPY+
|-1.3K
|AUDJPY+
|1.5K
|GBPJPY+
|213
|EURJPY+
|862
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.83 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2.83 USD
Макс. убыток в серии: -3.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
