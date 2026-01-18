СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Farmed Hedge Yield IV
Tanapisit Tepawarapruek

Farmed Hedge Yield IV

Tanapisit Tepawarapruek
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
VantageInternational-Live 7
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
8 (50.00%)
Убыточных трейдов:
8 (50.00%)
Лучший трейд:
2.83 USD
Худший трейд:
-3.08 USD
Общая прибыль:
16.10 USD (2 575 pips)
Общий убыток:
-16.58 USD (2 369 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (2.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.83 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
82.04%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
8 (50.00%)
Коротких трейдов:
8 (50.00%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.03 USD
Средняя прибыль:
2.01 USD
Средний убыток:
-2.07 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.08 USD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.88 USD
Максимальная:
3.88 USD (2.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.78% (3.38 USD)
По эквити:
2.84% (5.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY+ 4
NZDJPY+ 4
AUDJPY+ 4
GBPJPY+ 2
EURJPY+ 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY+ -7
NZDJPY+ -9
AUDJPY+ 9
GBPJPY+ 1
EURJPY+ 5
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY+ -1.1K
NZDJPY+ -1.3K
AUDJPY+ 1.5K
GBPJPY+ 213
EURJPY+ 862
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.83 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2.83 USD
Макс. убыток в серии: -3.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.19 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 01:36
Share of trading days is too low
2026.01.19 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.18 23:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 23:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 23:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.18 23:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 23:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Farmed Hedge Yield IV
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
190
USD
1
100%
16
50%
100%
0.97
-0.03
USD
3%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.