- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
8 (50.00%)
損失トレード:
8 (50.00%)
ベストトレード:
2.83 USD
最悪のトレード:
-3.08 USD
総利益:
16.10 USD (2 575 pips)
総損失:
-16.58 USD (2 369 pips)
最大連続の勝ち:
1 (2.83 USD)
最大連続利益:
2.83 USD (1)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
82.04%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.12
長いトレード:
8 (50.00%)
短いトレード:
8 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.03 USD
平均利益:
2.01 USD
平均損失:
-2.07 USD
最大連続の負け:
1 (-3.08 USD)
最大連続損失:
-3.08 USD (1)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.88 USD
最大の:
3.88 USD (2.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.78% (3.38 USD)
エクイティによる:
2.84% (5.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPY+
|4
|NZDJPY+
|4
|AUDJPY+
|4
|GBPJPY+
|2
|EURJPY+
|2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPY+
|-7
|NZDJPY+
|-9
|AUDJPY+
|9
|GBPJPY+
|1
|EURJPY+
|5
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPY+
|-1.1K
|NZDJPY+
|-1.3K
|AUDJPY+
|1.5K
|GBPJPY+
|213
|EURJPY+
|862
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.83 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2.83 USD
最大連続損失: -3.08 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
190
USD
USD
1
100%
16
50%
100%
0.97
-0.03
USD
USD
3%
1:500