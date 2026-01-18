シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Farmed Hedge Yield IV
Tanapisit Tepawarapruek

Farmed Hedge Yield IV

Tanapisit Tepawarapruek
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 0%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
8 (50.00%)
損失トレード:
8 (50.00%)
ベストトレード:
2.83 USD
最悪のトレード:
-3.08 USD
総利益:
16.10 USD (2 575 pips)
総損失:
-16.58 USD (2 369 pips)
最大連続の勝ち:
1 (2.83 USD)
最大連続利益:
2.83 USD (1)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
82.04%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.12
長いトレード:
8 (50.00%)
短いトレード:
8 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.03 USD
平均利益:
2.01 USD
平均損失:
-2.07 USD
最大連続の負け:
1 (-3.08 USD)
最大連続損失:
-3.08 USD (1)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.88 USD
最大の:
3.88 USD (2.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.78% (3.38 USD)
エクイティによる:
2.84% (5.38 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CHFJPY+ 4
NZDJPY+ 4
AUDJPY+ 4
GBPJPY+ 2
EURJPY+ 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CHFJPY+ -7
NZDJPY+ -9
AUDJPY+ 9
GBPJPY+ 1
EURJPY+ 5
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CHFJPY+ -1.1K
NZDJPY+ -1.3K
AUDJPY+ 1.5K
GBPJPY+ 213
EURJPY+ 862
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.83 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2.83 USD
最大連続損失: -3.08 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.19 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 01:36
Share of trading days is too low
2026.01.19 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.18 23:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 23:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 23:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.18 23:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 23:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
