Tanapisit Tepawarapruek

Farmed Hedge Yield IV

Tanapisit Tepawarapruek
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 0%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
8 (50.00%)
Loss Trade:
8 (50.00%)
Best Trade:
2.83 USD
Worst Trade:
-3.08 USD
Profitto lordo:
16.10 USD (2 575 pips)
Perdita lorda:
-16.58 USD (2 369 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (2.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.83 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
82.04%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
8 (50.00%)
Short Trade:
8 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
2.01 USD
Perdita media:
-2.07 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.08 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.88 USD
Massimale:
3.88 USD (2.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.78% (3.38 USD)
Per equità:
2.84% (5.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY+ 4
NZDJPY+ 4
AUDJPY+ 4
GBPJPY+ 2
EURJPY+ 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY+ -7
NZDJPY+ -9
AUDJPY+ 9
GBPJPY+ 1
EURJPY+ 5
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY+ -1.1K
NZDJPY+ -1.3K
AUDJPY+ 1.5K
GBPJPY+ 213
EURJPY+ 862
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.83 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.83 USD
Massima perdita consecutiva: -3.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.19 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 01:36
Share of trading days is too low
2026.01.19 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.18 23:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 23:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 23:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.18 23:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 23:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Farmed Hedge Yield IV
30USD al mese
0%
0
0
USD
190
USD
1
100%
16
50%
100%
0.97
-0.03
USD
3%
1:500
Copia

