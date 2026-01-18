- 자본
- 축소
트레이드:
16
이익 거래:
8 (50.00%)
손실 거래:
8 (50.00%)
최고의 거래:
2.83 USD
최악의 거래:
-3.08 USD
총 수익:
16.10 USD (2 575 pips)
총 손실:
-16.58 USD (2 369 pips)
연속 최대 이익:
1 (2.83 USD)
연속 최대 이익:
2.83 USD (1)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
82.04%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
44
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.12
롱(주식매수):
8 (50.00%)
숏(주식차입매도):
8 (50.00%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-0.03 USD
평균 이익:
2.01 USD
평균 손실:
-2.07 USD
연속 최대 손실:
1 (-3.08 USD)
연속 최대 손실:
-3.08 USD (1)
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.88 USD
최대한의:
3.88 USD (2.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.78% (3.38 USD)
자본금별:
2.84% (5.38 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY+
|4
|NZDJPY+
|4
|AUDJPY+
|4
|GBPJPY+
|2
|EURJPY+
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY+
|-7
|NZDJPY+
|-9
|AUDJPY+
|9
|GBPJPY+
|1
|EURJPY+
|5
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY+
|-1.1K
|NZDJPY+
|-1.3K
|AUDJPY+
|1.5K
|GBPJPY+
|213
|EURJPY+
|862
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
