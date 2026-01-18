SinaisSeções
Tanapisit Tepawarapruek

Farmed Hedge Yield IV

0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 0%
VantageInternational-Live 7
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
8 (50.00%)
Negociações com perda:
8 (50.00%)
Melhor negociação:
2.83 USD
Pior negociação:
-3.08 USD
Lucro bruto:
16.10 USD (2 575 pips)
Perda bruta:
-16.58 USD (2 369 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (2.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.83 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
82.04%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.12
Negociações longas:
8 (50.00%)
Negociações curtas:
8 (50.00%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.03 USD
Lucro médio:
2.01 USD
Perda média:
-2.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-3.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.08 USD (1)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.88 USD
Máximo:
3.88 USD (2.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.78% (3.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.84% (5.38 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CHFJPY+ 4
NZDJPY+ 4
AUDJPY+ 4
GBPJPY+ 2
EURJPY+ 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CHFJPY+ -7
NZDJPY+ -9
AUDJPY+ 9
GBPJPY+ 1
EURJPY+ 5
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CHFJPY+ -1.1K
NZDJPY+ -1.3K
AUDJPY+ 1.5K
GBPJPY+ 213
EURJPY+ 862
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.83 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2.83 USD
Máxima perda consecutiva: -3.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.19 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 01:36
Share of trading days is too low
2026.01.19 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.18 23:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 23:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 23:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.18 23:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 23:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
