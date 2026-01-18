- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
8 (50.00%)
Negociações com perda:
8 (50.00%)
Melhor negociação:
2.83 USD
Pior negociação:
-3.08 USD
Lucro bruto:
16.10 USD (2 575 pips)
Perda bruta:
-16.58 USD (2 369 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (2.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.83 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
82.04%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.12
Negociações longas:
8 (50.00%)
Negociações curtas:
8 (50.00%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.03 USD
Lucro médio:
2.01 USD
Perda média:
-2.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-3.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.08 USD (1)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.88 USD
Máximo:
3.88 USD (2.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.78% (3.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.84% (5.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY+
|4
|NZDJPY+
|4
|AUDJPY+
|4
|GBPJPY+
|2
|EURJPY+
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY+
|-7
|NZDJPY+
|-9
|AUDJPY+
|9
|GBPJPY+
|1
|EURJPY+
|5
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY+
|-1.1K
|NZDJPY+
|-1.3K
|AUDJPY+
|1.5K
|GBPJPY+
|213
|EURJPY+
|862
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
