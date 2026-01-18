信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Farmed Hedge Yield IV
Tanapisit Tepawarapruek

Farmed Hedge Yield IV

Tanapisit Tepawarapruek
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 0%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
16
盈利交易:
8 (50.00%)
亏损交易:
8 (50.00%)
最好交易:
2.83 USD
最差交易:
-3.08 USD
毛利:
16.10 USD (2 575 pips)
毛利亏损:
-16.58 USD (2 369 pips)
最大连续赢利:
1 (2.83 USD)
最大连续盈利:
2.83 USD (1)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
82.04%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
44
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.12
长期交易:
8 (50.00%)
短期交易:
8 (50.00%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.03 USD
平均利润:
2.01 USD
平均损失:
-2.07 USD
最大连续失误:
1 (-3.08 USD)
最大连续亏损:
-3.08 USD (1)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.88 USD
最大值:
3.88 USD (2.04%)
相对跌幅:
结余:
1.78% (3.38 USD)
净值:
2.84% (5.38 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPY+ 4
NZDJPY+ 4
AUDJPY+ 4
GBPJPY+ 2
EURJPY+ 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPY+ -7
NZDJPY+ -9
AUDJPY+ 9
GBPJPY+ 1
EURJPY+ 5
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPY+ -1.1K
NZDJPY+ -1.3K
AUDJPY+ 1.5K
GBPJPY+ 213
EURJPY+ 862
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.83 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2.83 USD
最大连续亏损: -3.08 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.19 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 01:36
Share of trading days is too low
2026.01.19 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.18 23:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 23:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 23:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.18 23:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 23:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
