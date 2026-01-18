- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16
盈利交易:
8 (50.00%)
亏损交易:
8 (50.00%)
最好交易:
2.83 USD
最差交易:
-3.08 USD
毛利:
16.10 USD (2 575 pips)
毛利亏损:
-16.58 USD (2 369 pips)
最大连续赢利:
1 (2.83 USD)
最大连续盈利:
2.83 USD (1)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
82.04%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
44
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.12
长期交易:
8 (50.00%)
短期交易:
8 (50.00%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.03 USD
平均利润:
2.01 USD
平均损失:
-2.07 USD
最大连续失误:
1 (-3.08 USD)
最大连续亏损:
-3.08 USD (1)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.88 USD
最大值:
3.88 USD (2.04%)
相对跌幅:
结余:
1.78% (3.38 USD)
净值:
2.84% (5.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY+
|4
|NZDJPY+
|4
|AUDJPY+
|4
|GBPJPY+
|2
|EURJPY+
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY+
|-7
|NZDJPY+
|-9
|AUDJPY+
|9
|GBPJPY+
|1
|EURJPY+
|5
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY+
|-1.1K
|NZDJPY+
|-1.3K
|AUDJPY+
|1.5K
|GBPJPY+
|213
|EURJPY+
|862
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.83 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2.83 USD
最大连续亏损: -3.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
