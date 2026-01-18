- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
16 (80.00%)
Убыточных трейдов:
4 (20.00%)
Лучший трейд:
8.31 USD
Худший трейд:
-3.94 USD
Общая прибыль:
39.83 USD (3 620 pips)
Общий убыток:
-9.95 USD (881 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (32.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.75 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
59.33%
Макс. загрузка депозита:
2.97%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
28 минут
Фактор восстановления:
5.95
Длинных трейдов:
11 (55.00%)
Коротких трейдов:
9 (45.00%)
Профит фактор:
4.00
Мат. ожидание:
1.49 USD
Средняя прибыль:
2.49 USD
Средний убыток:
-2.49 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.98 USD (2)
Прирост в месяц:
2.40%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.15 USD
Максимальная:
5.02 USD (0.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.33% (4.11 USD)
По эквити:
1.49% (18.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|30
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.31 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +32.75 USD
Макс. убыток в серии: -4.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29542
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
еще 91...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This account is traded manually without martingale system
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
0%
20
80%
59%
4.00
1.49
USD
USD
1%
1:500