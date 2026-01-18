- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
20
利益トレード:
16 (80.00%)
損失トレード:
4 (20.00%)
ベストトレード:
8.31 USD
最悪のトレード:
-3.94 USD
総利益:
39.83 USD (3 620 pips)
総損失:
-9.95 USD (881 pips)
最大連続の勝ち:
11 (32.75 USD)
最大連続利益:
32.75 USD (11)
シャープレシオ:
0.54
取引アクティビティ:
59.33%
最大入金額:
2.97%
最近のトレード:
13 分前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
28 分
リカバリーファクター:
5.95
長いトレード:
11 (55.00%)
短いトレード:
9 (45.00%)
プロフィットファクター:
4.00
期待されたペイオフ:
1.49 USD
平均利益:
2.49 USD
平均損失:
-2.49 USD
最大連続の負け:
2 (-4.98 USD)
最大連続損失:
-4.98 USD (2)
月間成長:
2.40%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.15 USD
最大の:
5.02 USD (0.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.33% (4.11 USD)
エクイティによる:
1.49% (18.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|30
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.31 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +32.75 USD
最大連続損失: -4.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29542
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
91 より多く...
This account is traded manually without martingale system
レビューなし
