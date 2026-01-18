- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
16 (80.00%)
Loss Trade:
4 (20.00%)
Best Trade:
8.31 USD
Worst Trade:
-3.94 USD
Profitto lordo:
39.83 USD (3 620 pips)
Perdita lorda:
-9.88 USD (881 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (32.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.75 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
54.32%
Massimo carico di deposito:
2.97%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
5.97
Long Trade:
11 (55.00%)
Short Trade:
9 (45.00%)
Fattore di profitto:
4.03
Profitto previsto:
1.50 USD
Profitto medio:
2.49 USD
Perdita media:
-2.47 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.98 USD (2)
Crescita mensile:
2.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.15 USD
Massimale:
5.02 USD (0.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.33% (4.11 USD)
Per equità:
1.49% (18.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|30
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.31 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +32.75 USD
Massima perdita consecutiva: -4.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29542
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
91 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This account is traded manually without martingale system
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
0%
20
80%
54%
4.03
1.50
USD
USD
1%
1:500