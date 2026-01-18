- 자본
- 축소
트레이드:
20
이익 거래:
16 (80.00%)
손실 거래:
4 (20.00%)
최고의 거래:
8.31 USD
최악의 거래:
-3.94 USD
총 수익:
39.83 USD (3 620 pips)
총 손실:
-9.95 USD (881 pips)
연속 최대 이익:
11 (32.75 USD)
연속 최대 이익:
32.75 USD (11)
샤프 비율:
0.54
거래 활동:
59.33%
최대 입금량:
2.97%
최근 거래:
23 분 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
28 분
회복 요인:
5.95
롱(주식매수):
11 (55.00%)
숏(주식차입매도):
9 (45.00%)
수익 요인:
4.00
기대수익:
1.49 USD
평균 이익:
2.49 USD
평균 손실:
-2.49 USD
연속 최대 손실:
2 (-4.98 USD)
연속 최대 손실:
-4.98 USD (2)
월별 성장률:
2.40%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.15 USD
최대한의:
5.02 USD (0.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.33% (4.11 USD)
자본금별:
1.49% (18.57 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|30
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.31 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +32.75 USD
연속 최대 손실: -4.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29542
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
This account is traded manually without martingale system
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
0%
20
80%
59%
4.00
1.49
USD
USD
1%
1:500