- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
20
盈利交易:
16 (80.00%)
亏损交易:
4 (20.00%)
最好交易:
8.31 USD
最差交易:
-3.94 USD
毛利:
39.83 USD (3 620 pips)
毛利亏损:
-9.88 USD (881 pips)
最大连续赢利:
11 (32.75 USD)
最大连续盈利:
32.75 USD (11)
夏普比率:
0.54
交易活动:
58.18%
最大入金加载:
2.97%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
5.97
长期交易:
11 (55.00%)
短期交易:
9 (45.00%)
利润因子:
4.03
预期回报:
1.50 USD
平均利润:
2.49 USD
平均损失:
-2.47 USD
最大连续失误:
2 (-4.98 USD)
最大连续亏损:
-4.98 USD (2)
每月增长:
2.40%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.15 USD
最大值:
5.02 USD (0.39%)
相对跌幅:
结余:
0.33% (4.11 USD)
净值:
1.49% (18.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|30
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29542
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
This account is traded manually without martingale system
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
0%
20
80%
58%
4.03
1.50
USD
USD
1%
1:500