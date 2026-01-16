СигналыРазделы
Mohamed Naeem Ali

Logaby

Mohamed Naeem Ali
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 3%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
5 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
204.02 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
395.75 USD (948 pips)
Общий убыток:
-3.03 USD
Макс. серия выигрышей:
5 (395.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
395.75 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
1.00
Торговая активность:
1.90%
Макс. загрузка депозита:
0.15%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
388.83
Длинных трейдов:
3 (60.00%)
Коротких трейдов:
2 (40.00%)
Профит фактор:
130.61
Мат. ожидание:
79.15 USD
Средняя прибыль:
79.15 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
2.62%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.89 USD
Максимальная:
1.01 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.02% (0.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.p 4
BTCUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.p 393
BTCUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.p 406
BTCUSD 542
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +204.02 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +395.75 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Scalp
Нет отзывов
2026.01.16 16:58
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 9.52% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 16:58
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 16:58
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.16 16:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 16:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Logaby
999 USD в месяц
3%
0
0
USD
1.3K
USD
4
60%
5
100%
2%
130.61
79.15
USD
0%
1:500
Копировать

