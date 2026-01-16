- Прирост
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
5 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
204.02 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
395.75 USD (948 pips)
Общий убыток:
-3.03 USD
Макс. серия выигрышей:
5 (395.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
395.75 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
1.00
Торговая активность:
1.90%
Макс. загрузка депозита:
0.15%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
388.83
Длинных трейдов:
3 (60.00%)
Коротких трейдов:
2 (40.00%)
Профит фактор:
130.61
Мат. ожидание:
79.15 USD
Средняя прибыль:
79.15 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
2.62%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.89 USD
Максимальная:
1.01 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.02% (0.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|4
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.p
|393
|BTCUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.p
|406
|BTCUSD
|542
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
Лучший трейд: +204.02 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +395.75 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
