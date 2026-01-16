- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5
盈利交易:
5 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
204.02 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
395.75 USD (948 pips)
毛利亏损:
-3.03 USD
最大连续赢利:
5 (395.75 USD)
最大连续盈利:
395.75 USD (5)
夏普比率:
1.00
交易活动:
1.90%
最大入金加载:
0.15%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
388.83
长期交易:
3 (60.00%)
短期交易:
2 (40.00%)
利润因子:
130.61
预期回报:
79.15 USD
平均利润:
79.15 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
2.62%
算法交易:
60%
结余跌幅:
绝对:
0.89 USD
最大值:
1.01 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.02% (0.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|4
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.p
|393
|BTCUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.p
|406
|BTCUSD
|542
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 入金加载
- 提取
Scalp
