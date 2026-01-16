- 成長
トレード:
5
利益トレード:
5 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
204.02 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
395.75 USD (948 pips)
総損失:
-3.03 USD
最大連続の勝ち:
5 (395.75 USD)
最大連続利益:
395.75 USD (5)
シャープレシオ:
1.00
取引アクティビティ:
1.90%
最大入金額:
0.15%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
388.83
長いトレード:
3 (60.00%)
短いトレード:
2 (40.00%)
プロフィットファクター:
130.61
期待されたペイオフ:
79.15 USD
平均利益:
79.15 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
2.62%
アルゴリズム取引:
60%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.89 USD
最大の:
1.01 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.02% (0.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|4
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.p
|393
|BTCUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.p
|406
|BTCUSD
|542
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +204.02 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +395.75 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
