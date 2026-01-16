- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
4
Transacciones Rentables:
4 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
204.02 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
395.70 USD (406 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.03 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (395.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
395.70 USD (4)
Ratio de Sharpe:
1.28
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
388.78
Transacciones Largas:
2 (50.00%)
Transacciones Cortas:
2 (50.00%)
Factor de Beneficio:
130.59
Beneficio Esperado:
98.93 USD
Beneficio medio:
98.93 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
2.62%
Trading algorítmico:
75%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.89 USD
Máxima:
1.01 USD (0.01%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.p
|393
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.p
|406
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PUPrime-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Scalp
No hay comentarios