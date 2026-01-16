- 자본
트레이드:
4
이익 거래:
4 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
204.02 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
395.70 USD (406 pips)
총 손실:
-3.03 USD
연속 최대 이익:
4 (395.70 USD)
연속 최대 이익:
395.70 USD (4)
샤프 비율:
1.28
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
388.78
롱(주식매수):
2 (50.00%)
숏(주식차입매도):
2 (50.00%)
수익 요인:
130.59
기대수익:
98.93 USD
평균 이익:
98.93 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
2.62%
Algo 트레이딩:
75%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.89 USD
최대한의:
1.01 USD (0.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.p
|393
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.p
|406
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- 입금량
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PUPrime-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
