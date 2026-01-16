Esta é uma conta aberta recentemente e os resultados das negociações podem ser de natureza aleatória.

Baixa atividade de negociação - apenas 5 operações detectadas no último mês.

80% do crescimento alcançado em 6 dias. Isso é 3.85% dos 26 dias da vida inteira do sinal.

80% das operações realizadas em 1 dias. Isso supõe 3.85% dos 26 dias da vida inteira do sinal.