Victor Cojocari

Ex Pro 5

Victor Cojocari
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 32%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
43 (91.48%)
Убыточных трейдов:
4 (8.51%)
Лучший трейд:
3.71 USD
Худший трейд:
-2.98 USD
Общая прибыль:
37.12 USD (2 811 pips)
Общий убыток:
-5.68 USD (566 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (21.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.80 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.62
Торговая активность:
16.48%
Макс. загрузка депозита:
4.50%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
9.53
Длинных трейдов:
43 (91.49%)
Коротких трейдов:
4 (8.51%)
Профит фактор:
6.54
Мат. ожидание:
0.67 USD
Средняя прибыль:
0.86 USD
Средний убыток:
-1.42 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.30 USD (2)
Прирост в месяц:
28.80%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3.30 USD (2.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.71% (3.30 USD)
По эквити:
0.32% (0.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD# 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD# 31
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD# 2.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.71 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +21.80 USD
Макс. убыток в серии: -3.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Торгую на валютной паре GBPUSD 
Нет отзывов
2026.01.16 11:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
