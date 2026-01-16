SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Ex Pro 5
Victor Cojocari

Ex Pro 5

Victor Cojocari
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 32%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
43 (91.48%)
Loss Trade:
4 (8.51%)
Best Trade:
3.71 USD
Worst Trade:
-2.98 USD
Profitto lordo:
37.12 USD (2 811 pips)
Perdita lorda:
-5.68 USD (566 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (21.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.80 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
16.48%
Massimo carico di deposito:
4.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
9.53
Long Trade:
43 (91.49%)
Short Trade:
4 (8.51%)
Fattore di profitto:
6.54
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
0.86 USD
Perdita media:
-1.42 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.30 USD (2)
Crescita mensile:
28.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.30 USD (2.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.71% (3.30 USD)
Per equità:
0.32% (0.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD# 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD# 31
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD# 2.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.71 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +21.80 USD
Massima perdita consecutiva: -3.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Торгую на валютной паре GBPUSD 
Non ci sono recensioni
2026.01.16 11:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ex Pro 5
100USD al mese
32%
0
0
USD
60
USD
6
0%
47
91%
16%
6.53
0.67
USD
3%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.