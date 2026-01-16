- 자본
- 축소
트레이드:
47
이익 거래:
43 (91.48%)
손실 거래:
4 (8.51%)
최고의 거래:
3.71 USD
최악의 거래:
-2.98 USD
총 수익:
37.12 USD (2 811 pips)
총 손실:
-5.68 USD (566 pips)
연속 최대 이익:
20 (21.80 USD)
연속 최대 이익:
21.80 USD (20)
샤프 비율:
0.62
거래 활동:
16.48%
최대 입금량:
4.50%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
9.53
롱(주식매수):
43 (91.49%)
숏(주식차입매도):
4 (8.51%)
수익 요인:
6.54
기대수익:
0.67 USD
평균 이익:
0.86 USD
평균 손실:
-1.42 USD
연속 최대 손실:
2 (-3.30 USD)
연속 최대 손실:
-3.30 USD (2)
월별 성장률:
28.80%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3.30 USD (2.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.71% (3.30 USD)
자본금별:
0.32% (0.19 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD#
|31
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD#
|2.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.71 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +21.80 USD
연속 최대 손실: -3.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Торгую на валютной паре GBPUSD
리뷰 없음
