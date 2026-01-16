- 成长
交易:
47
盈利交易:
43 (91.48%)
亏损交易:
4 (8.51%)
最好交易:
3.71 USD
最差交易:
-2.98 USD
毛利:
37.12 USD (2 811 pips)
毛利亏损:
-5.68 USD (566 pips)
最大连续赢利:
20 (21.80 USD)
最大连续盈利:
21.80 USD (20)
夏普比率:
0.62
交易活动:
16.48%
最大入金加载:
4.50%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
3 小时
采收率:
9.53
长期交易:
43 (91.49%)
短期交易:
4 (8.51%)
利润因子:
6.54
预期回报:
0.67 USD
平均利润:
0.86 USD
平均损失:
-1.42 USD
最大连续失误:
2 (-3.30 USD)
最大连续亏损:
-3.30 USD (2)
每月增长:
28.80%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3.30 USD (2.92%)
相对跌幅:
结余:
2.71% (3.30 USD)
净值:
0.32% (0.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD#
|31
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD#
|2.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.71 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +21.80 USD
最大连续亏损: -3.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Торгую на валютной паре GBPUSD
