Victor Cojocari

Ex Pro 5

Victor Cojocari
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 32%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
47
Negociações com lucro:
43 (91.48%)
Negociações com perda:
4 (8.51%)
Melhor negociação:
3.71 USD
Pior negociação:
-2.98 USD
Lucro bruto:
37.12 USD (2 811 pips)
Perda bruta:
-5.68 USD (566 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (21.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.80 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.62
Atividade de negociação:
16.48%
Depósito máximo carregado:
4.50%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
9.53
Negociações longas:
43 (91.49%)
Negociações curtas:
4 (8.51%)
Fator de lucro:
6.54
Valor esperado:
0.67 USD
Lucro médio:
0.86 USD
Perda média:
-1.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.30 USD (2)
Crescimento mensal:
28.80%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3.30 USD (2.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.71% (3.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.32% (0.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD# 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD# 31
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD# 2.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.71 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +21.80 USD
Máxima perda consecutiva: -3.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Торгую на валютной паре GBPUSD 
Sem comentários
2026.01.16 11:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
