- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
47
利益トレード:
43 (91.48%)
損失トレード:
4 (8.51%)
ベストトレード:
3.71 USD
最悪のトレード:
-2.98 USD
総利益:
37.12 USD (2 811 pips)
総損失:
-5.68 USD (566 pips)
最大連続の勝ち:
20 (21.80 USD)
最大連続利益:
21.80 USD (20)
シャープレシオ:
0.62
取引アクティビティ:
16.48%
最大入金額:
4.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
9.53
長いトレード:
43 (91.49%)
短いトレード:
4 (8.51%)
プロフィットファクター:
6.54
期待されたペイオフ:
0.67 USD
平均利益:
0.86 USD
平均損失:
-1.42 USD
最大連続の負け:
2 (-3.30 USD)
最大連続損失:
-3.30 USD (2)
月間成長:
28.80%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3.30 USD (2.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.71% (3.30 USD)
エクイティによる:
0.32% (0.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD#
|31
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD#
|2.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.71 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +21.80 USD
最大連続損失: -3.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Торгую на валютной паре GBPUSD
レビューなし
