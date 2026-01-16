シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Ex Pro 5
Victor Cojocari

Ex Pro 5

Victor Cojocari
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 32%
XMGlobal-MT5 4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
47
利益トレード:
43 (91.48%)
損失トレード:
4 (8.51%)
ベストトレード:
3.71 USD
最悪のトレード:
-2.98 USD
総利益:
37.12 USD (2 811 pips)
総損失:
-5.68 USD (566 pips)
最大連続の勝ち:
20 (21.80 USD)
最大連続利益:
21.80 USD (20)
シャープレシオ:
0.62
取引アクティビティ:
16.48%
最大入金額:
4.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
9.53
長いトレード:
43 (91.49%)
短いトレード:
4 (8.51%)
プロフィットファクター:
6.54
期待されたペイオフ:
0.67 USD
平均利益:
0.86 USD
平均損失:
-1.42 USD
最大連続の負け:
2 (-3.30 USD)
最大連続損失:
-3.30 USD (2)
月間成長:
28.80%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3.30 USD (2.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.71% (3.30 USD)
エクイティによる:
0.32% (0.19 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD# 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD# 31
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD# 2.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.71 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +21.80 USD
最大連続損失: -3.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Торгую на валютной паре GBPUSD 
レビューなし
2026.01.16 11:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Ex Pro 5
100 USD/月
32%
0
0
USD
60
USD
6
0%
47
91%
16%
6.53
0.67
USD
3%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください