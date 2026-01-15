- Прирост
Всего трейдов:
7
Прибыльных трейдов:
7 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
250.00 BRL
Худший трейд:
0.00 BRL
Общая прибыль:
430.00 BRL (5 640 pips)
Общий убыток:
0.00 BRL
Макс. серия выигрышей:
7 (430.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
430.00 BRL (7)
Коэффициент Шарпа:
не число
Торговая активность:
58.33%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
56 минут
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (14.29%)
Коротких трейдов:
6 (85.71%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
61.43 BRL
Средняя прибыль:
61.43 BRL
Средний убыток:
0.00 BRL
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
0.00 BRL (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 BRL
Максимальная:
0.00 BRL (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
100.00% (-71.00 BRL)
По эквити:
483.33% (290.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WING26
|5
|WDOG26
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WING26
|53
|WDOG26
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WING26
|140
|WDOG26
|5.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Лучший трейд: +250.00 BRL
Худший трейд: -0 BRL
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +430.00 BRL
Макс. убыток в серии: -0.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ClearInvestimentos-CLEAR" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ClearInvestimentos-CLEAR
|6.00 × 55
Нет отзывов
testando aos assinantes
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-100%
0
0
USD
USD
430
BRL
BRL
1
0%
7
100%
58%
n/a
61.43
BRL
BRL
483%
1:1