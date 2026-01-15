СигналыРазделы
Arnor Prachedes Ferreira Neto

Tenporcent

Arnor Prachedes Ferreira Neto
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -100%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7
Прибыльных трейдов:
7 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
250.00 BRL
Худший трейд:
0.00 BRL
Общая прибыль:
430.00 BRL (5 640 pips)
Общий убыток:
0.00 BRL
Макс. серия выигрышей:
7 (430.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
430.00 BRL (7)
Коэффициент Шарпа:
не число
Торговая активность:
58.33%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
56 минут
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (14.29%)
Коротких трейдов:
6 (85.71%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
61.43 BRL
Средняя прибыль:
61.43 BRL
Средний убыток:
0.00 BRL
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
0.00 BRL (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 BRL
Максимальная:
0.00 BRL (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
100.00% (-71.00 BRL)
По эквити:
483.33% (290.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WING26 5
WDOG26 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WING26 53
WDOG26 137
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WING26 140
WDOG26 5.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +250.00 BRL
Худший трейд: -0 BRL
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +430.00 BRL
Макс. убыток в серии: -0.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ClearInvestimentos-CLEAR" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ClearInvestimentos-CLEAR
6.00 × 55
Нет отзывов
2026.01.16 12:56
Share of trading days is too low
2026.01.16 12:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 12:56
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 23:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 23:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 23:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.15 23:14 2026.01.15 23:14:47  

testando aos assinantes

