Trades insgesamt:
6
Gewinntrades:
6 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
65.00 BRL
Schlechtester Trade:
0.00 BRL
Bruttoprofit:
180.00 BRL (3 140 pips)
Bruttoverlust:
0.00 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (180.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
180.00 BRL (6)
Sharpe Ratio:
NaN
Trading-Aktivität:
58.33%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
1 (16.67%)
Short-Positionen:
5 (83.33%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
30.00 BRL
Durchschnittlicher Profit:
30.00 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 BRL (0)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 BRL
Maximaler:
0.00 BRL (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
100.00% (-71.00 BRL)
Kapital:
483.33% (290.00 BRL)
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WING26
|5
|WDOG26
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WING26
|53
|WDOG26
|26
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WING26
|140
|WDOG26
|3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
testando aos assinantes
