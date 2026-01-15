SignaleKategorien
Arnor Prachedes Ferreira Neto

Tenporcent

Arnor Prachedes Ferreira Neto
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 -100%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6
Gewinntrades:
6 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
65.00 BRL
Schlechtester Trade:
0.00 BRL
Bruttoprofit:
180.00 BRL (3 140 pips)
Bruttoverlust:
0.00 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (180.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
180.00 BRL (6)
Sharpe Ratio:
NaN
Trading-Aktivität:
58.33%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
1 (16.67%)
Short-Positionen:
5 (83.33%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
30.00 BRL
Durchschnittlicher Profit:
30.00 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 BRL (0)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 BRL
Maximaler:
0.00 BRL (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
100.00% (-71.00 BRL)
Kapital:
483.33% (290.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WING26 5
WDOG26 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WING26 53
WDOG26 26
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WING26 140
WDOG26 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +65.00 BRL
Schlechtester Trade: -0 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +180.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ClearInvestimentos-CLEAR" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ClearInvestimentos-CLEAR
6.00 × 55
Keine Bewertungen
2026.01.16 12:56
Share of trading days is too low
2026.01.16 12:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 12:56
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 23:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 23:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 23:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.15 23:14 2026.01.15 23:14:47  

testando aos assinantes

