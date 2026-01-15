- Incremento
Total de Trades:
7
Transacciones Rentables:
7 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
250.00 BRL
Peor transacción:
0.00 BRL
Beneficio Bruto:
430.00 BRL (5 640 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 BRL
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (430.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
430.00 BRL (7)
Ratio de Sharpe:
NaN
Actividad comercial:
58.33%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
1 (14.29%)
Transacciones Cortas:
6 (85.71%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
61.43 BRL
Beneficio medio:
61.43 BRL
Pérdidas medias:
0.00 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 BRL (0)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 BRL
Máxima:
0.00 BRL (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
100.00% (-71.00 BRL)
De fondos:
483.33% (290.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WING26
|5
|WDOG26
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WING26
|53
|WDOG26
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WING26
|140
|WDOG26
|5.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Mejor transacción: +250.00 BRL
Peor transacción: -0 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +430.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 BRL
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ClearInvestimentos-CLEAR" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ClearInvestimentos-CLEAR
|6.00 × 55
No hay comentarios
testando aos assinantes
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-100%
0
0
USD
USD
430
BRL
BRL
1
0%
7
100%
58%
n/a
61.43
BRL
BRL
483%
1:1