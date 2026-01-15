SeñalesSecciones
Arnor Prachedes Ferreira Neto

Tenporcent

Arnor Prachedes Ferreira Neto
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 -100%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
7
Transacciones Rentables:
7 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
250.00 BRL
Peor transacción:
0.00 BRL
Beneficio Bruto:
430.00 BRL (5 640 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 BRL
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (430.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
430.00 BRL (7)
Ratio de Sharpe:
NaN
Actividad comercial:
58.33%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
1 (14.29%)
Transacciones Cortas:
6 (85.71%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
61.43 BRL
Beneficio medio:
61.43 BRL
Pérdidas medias:
0.00 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 BRL (0)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 BRL
Máxima:
0.00 BRL (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
100.00% (-71.00 BRL)
De fondos:
483.33% (290.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WING26 5
WDOG26 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WING26 53
WDOG26 137
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WING26 140
WDOG26 5.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +250.00 BRL
Peor transacción: -0 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +430.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ClearInvestimentos-CLEAR" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ClearInvestimentos-CLEAR
6.00 × 55
No hay comentarios
2026.01.16 12:56
Share of trading days is too low
2026.01.16 12:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 12:56
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 23:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 23:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 23:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.15 23:14 2026.01.15 23:14:47  

testando aos assinantes

