シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Tenporcent
Arnor Prachedes Ferreira Neto

Tenporcent

Arnor Prachedes Ferreira Neto
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -100%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
7
利益トレード:
7 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
250.00 BRL
最悪のトレード:
0.00 BRL
総利益:
430.00 BRL (5 640 pips)
総損失:
0.00 BRL
最大連続の勝ち:
7 (430.00 BRL)
最大連続利益:
430.00 BRL (7)
シャープレシオ:
NaN
取引アクティビティ:
58.33%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
32 分前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 (14.29%)
短いトレード:
6 (85.71%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
61.43 BRL
平均利益:
61.43 BRL
平均損失:
0.00 BRL
最大連続の負け:
0 (0.00 BRL)
最大連続損失:
0.00 BRL (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 BRL
最大の:
0.00 BRL (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
100.00% (-71.00 BRL)
エクイティによる:
483.33% (290.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WING26 5
WDOG26 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WING26 53
WDOG26 137
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WING26 140
WDOG26 5.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +250.00 BRL
最悪のトレード: -0 BRL
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +430.00 BRL
最大連続損失: -0.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ClearInvestimentos-CLEAR"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ClearInvestimentos-CLEAR
6.00 × 55
レビューなし
2026.01.16 12:56
Share of trading days is too low
2026.01.16 12:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 12:56
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 23:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 23:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 23:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.15 23:14 2026.01.15 23:14:47  

testando aos assinantes

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください