トレード:
7
利益トレード:
7 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
250.00 BRL
最悪のトレード:
0.00 BRL
総利益:
430.00 BRL (5 640 pips)
総損失:
0.00 BRL
最大連続の勝ち:
7 (430.00 BRL)
最大連続利益:
430.00 BRL (7)
シャープレシオ:
NaN
取引アクティビティ:
58.33%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
32 分前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 (14.29%)
短いトレード:
6 (85.71%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
61.43 BRL
平均利益:
61.43 BRL
平均損失:
0.00 BRL
最大連続の負け:
0 (0.00 BRL)
最大連続損失:
0.00 BRL (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 BRL
最大の:
0.00 BRL (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
100.00% (-71.00 BRL)
エクイティによる:
483.33% (290.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WING26
|5
|WDOG26
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WING26
|53
|WDOG26
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WING26
|140
|WDOG26
|5.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ClearInvestimentos-CLEAR"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ClearInvestimentos-CLEAR
|6.00 × 55
レビューなし
testando aos assinantes
