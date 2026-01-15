- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6
盈利交易:
6 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
65.00 BRL
最差交易:
0.00 BRL
毛利:
180.00 BRL (3 140 pips)
毛利亏损:
0.00 BRL
最大连续赢利:
6 (180.00 BRL)
最大连续盈利:
180.00 BRL (6)
夏普比率:
NaN
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
7
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
1 (16.67%)
短期交易:
5 (83.33%)
利润因子:
n/a
预期回报:
30.00 BRL
平均利润:
30.00 BRL
平均损失:
0.00 BRL
最大连续失误:
0 (0.00 BRL)
最大连续亏损:
0.00 BRL (0)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 BRL
最大值:
0.00 BRL (0.00%)
相对跌幅:
结余:
100.00% (-71.00 BRL)
净值:
483.33% (290.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WING26
|5
|WDOG26
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WING26
|53
|WDOG26
|26
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WING26
|140
|WDOG26
|3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +65.00 BRL
最差交易: -0 BRL
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +180.00 BRL
最大连续亏损: -0.00 BRL
