Arnor Prachedes Ferreira Neto

Tenporcent

Arnor Prachedes Ferreira Neto
0条评论
1
0 / 0 USD
增长自 2026 -100%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
6
盈利交易:
6 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
65.00 BRL
最差交易:
0.00 BRL
毛利:
180.00 BRL (3 140 pips)
毛利亏损:
0.00 BRL
最大连续赢利:
6 (180.00 BRL)
最大连续盈利:
180.00 BRL (6)
夏普比率:
NaN
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
7
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
1 (16.67%)
短期交易:
5 (83.33%)
利润因子:
n/a
预期回报:
30.00 BRL
平均利润:
30.00 BRL
平均损失:
0.00 BRL
最大连续失误:
0 (0.00 BRL)
最大连续亏损:
0.00 BRL (0)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 BRL
最大值:
0.00 BRL (0.00%)
相对跌幅:
结余:
100.00% (-71.00 BRL)
净值:
483.33% (290.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WING26 5
WDOG26 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WING26 53
WDOG26 26
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WING26 140
WDOG26 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +65.00 BRL
最差交易: -0 BRL
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +180.00 BRL
最大连续亏损: -0.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ClearInvestimentos-CLEAR 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ClearInvestimentos-CLEAR
6.00 × 55
2026.01.15 23:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 23:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 23:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.15 23:14 2026.01.15 23:14:47  

testando aos assinantes

