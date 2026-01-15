СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Sejahtera Raya
Rakhman Aries Nugroho

Sejahtera Raya

Rakhman Aries Nugroho
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -9%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
130
Прибыльных трейдов:
96 (73.84%)
Убыточных трейдов:
34 (26.15%)
Лучший трейд:
8.85 USD
Худший трейд:
-17.54 USD
Общая прибыль:
197.79 USD (12 085 pips)
Общий убыток:
-209.53 USD (13 319 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (40.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.30 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
5.53%
Макс. загрузка депозита:
1.27%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
21 (16.15%)
Коротких трейдов:
109 (83.85%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.09 USD
Средняя прибыль:
2.06 USD
Средний убыток:
-6.16 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-24.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.47 USD (3)
Прирост в месяц:
-9.01%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.74 USD
Максимальная:
55.06 USD (22.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.82% (55.06 USD)
По эквити:
4.39% (7.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDv 130
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDv -12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDv -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.85 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +40.30 USD
Макс. убыток в серии: -24.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Scalping Strategy
Нет отзывов
2026.01.15 03:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 03:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
