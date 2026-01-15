- Прирост
Всего трейдов:
130
Прибыльных трейдов:
96 (73.84%)
Убыточных трейдов:
34 (26.15%)
Лучший трейд:
8.85 USD
Худший трейд:
-17.54 USD
Общая прибыль:
197.79 USD (12 085 pips)
Общий убыток:
-209.53 USD (13 319 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (40.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.30 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
5.53%
Макс. загрузка депозита:
1.27%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
21 (16.15%)
Коротких трейдов:
109 (83.85%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.09 USD
Средняя прибыль:
2.06 USD
Средний убыток:
-6.16 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-24.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.47 USD (3)
Прирост в месяц:
-9.01%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.74 USD
Максимальная:
55.06 USD (22.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.82% (55.06 USD)
По эквити:
4.39% (7.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDv
|-12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDv
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Scalping Strategy
