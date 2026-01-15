- 成長
トレード:
130
利益トレード:
96 (73.84%)
損失トレード:
34 (26.15%)
ベストトレード:
8.85 USD
最悪のトレード:
-17.54 USD
総利益:
197.79 USD (12 085 pips)
総損失:
-209.53 USD (13 319 pips)
最大連続の勝ち:
15 (40.30 USD)
最大連続利益:
40.30 USD (15)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
5.53%
最大入金額:
1.27%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
71
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
-0.21
長いトレード:
21 (16.15%)
短いトレード:
109 (83.85%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-0.09 USD
平均利益:
2.06 USD
平均損失:
-6.16 USD
最大連続の負け:
3 (-24.47 USD)
最大連続損失:
-24.47 USD (3)
月間成長:
-9.01%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.74 USD
最大の:
55.06 USD (22.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.82% (55.06 USD)
エクイティによる:
4.39% (7.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDv
|-12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDv
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.85 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +40.30 USD
最大連続損失: -24.47 USD
Scalping Strategy
