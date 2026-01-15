- 자본
트레이드:
130
이익 거래:
96 (73.84%)
손실 거래:
34 (26.15%)
최고의 거래:
8.85 USD
최악의 거래:
-17.54 USD
총 수익:
197.79 USD (12 085 pips)
총 손실:
-209.53 USD (13 319 pips)
연속 최대 이익:
15 (40.30 USD)
연속 최대 이익:
40.30 USD (15)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
5.53%
최대 입금량:
1.27%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
71
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
-0.21
롱(주식매수):
21 (16.15%)
숏(주식차입매도):
109 (83.85%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-0.09 USD
평균 이익:
2.06 USD
평균 손실:
-6.16 USD
연속 최대 손실:
3 (-24.47 USD)
연속 최대 손실:
-24.47 USD (3)
월별 성장률:
-9.01%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.74 USD
최대한의:
55.06 USD (22.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.82% (55.06 USD)
자본금별:
4.39% (7.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDv
|-12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDv
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DupoinFuturesID-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Scalping Strategy
