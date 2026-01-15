- Crescimento
Negociações:
130
Negociações com lucro:
96 (73.84%)
Negociações com perda:
34 (26.15%)
Melhor negociação:
8.85 USD
Pior negociação:
-17.54 USD
Lucro bruto:
197.79 USD (12 085 pips)
Perda bruta:
-209.53 USD (13 319 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (40.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
40.30 USD (15)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
5.53%
Depósito máximo carregado:
1.27%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
71
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
-0.21
Negociações longas:
21 (16.15%)
Negociações curtas:
109 (83.85%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-0.09 USD
Lucro médio:
2.06 USD
Perda média:
-6.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-24.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.47 USD (3)
Crescimento mensal:
-9.01%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.74 USD
Máximo:
55.06 USD (22.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.82% (55.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.39% (7.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDv
|-12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDv
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Scalping Strategy
